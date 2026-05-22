hantavirus

Confirman un nuevo caso de hantavirus en un tripulante del crucero que desembarcó en Tenerife: “Está aislado”

Con este positivo, el número total de contagios notificados asciende a 12
El director de la OMS a los canarios frente al hantavirus: "Esto no es otra covid"
Tedros Adhanom. / EP
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que Países Bajos ha confirmado este viernes un nuevo caso de hantavirus en un miembro de la tripulación del ‘MV Hondius’, que desembarcó en Tenerife.

“Hoy, los Países Bajos confirmaron un caso adicional entre un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a los Países Bajos y se encuentra aislado desde entonces”, ha informado Tedros este viernes durante una rueda de prensa.

Noticias relacionadas
  1. Torres acusa al PP de actuar contra Canarias por el hantavirus y los menores: "¿Los habrían dejado a su suerte?"Torres acusa al PP de actuar contra Canarias por el hantavirus y los menores: “¿Los habrían dejado a su suerte?”
  2. Desde la viruela al hantavirus: desembarco en TenerifeDesde la viruela al hantavirus: desembarco en Tenerife
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Con este nuevo caso confirmado, el número total de contagios notificados asciende a 12, con tres fallecimientos, aunque no se han registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo, fecha en la que el brote fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud.

“Seguimos instando a los países afectados a que monitoreen cuidadosamente a todos los pasajeros y la tripulación durante el resto del período de cuarentena. Se continúa el seguimiento de más de 600 contactos en 30 países, y se sigue localizando a un pequeño número de contactos de alto riesgo”, ha subrayado el director general de la OMS.

Tras ello, Tedros ha vuelto a agradecer la colaboración de Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y la Unión Europea en la respuesta al brote y en la investigación epidemiológica.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas