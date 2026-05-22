La Laguna se convertirá en “el mayor parque de juegos” de Canarias: dinosaurios, castillo de Disney y más de 100 actividades gratis

San Cristóbal de La Laguna celebrará este próximo sábado, 23 de mayo, el Día de las Familias 2026, una cita ya instaurada en el municipio en la que grandes y pequeños disfrutarán a lo largo de la jornada de más de un centenar de actividades gratuitas que se repartirán por distintos espacios del casco histórico.
Este miércoles se ha llevado a cabo la presentación del programa oficial de este evento, que llevará por lema ‘La Laguna, una ciudad donde crecer jugando’, en la que participaron el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Consistorio, María Cruz.
Luis Yeray Gutiérrez inició su intervención señalando que “desde este equipo de Gobierno hemos querido dar un nuevo impulso a esta propuesta, para regalar a la ciudadanía lagunera y tinerfeña la edición más espectacular celebrada hasta la fecha y convertir nuestra zona centro en el mayor parque de juegos al aire libre de toda Canarias”. El primer edil también destacó que “este próximo sábado, la diversión estará garantizada en horario de mañana y tarde, de manera ininterrumpida, con numerosas experiencias pensadas y diseñadas para todas las familias, y garantizando la accesibilidad universal en gran parte de esta agenda de diversión y entretenimiento”.
Por su parte, María Cruz recordó que “La Laguna ha sido designada por la UNEF como Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento que hemos asumido con responsabilidad desde hace varios años y que renovamos recientemente gracias a iniciativas como esta. Por ese motivo, en este 2026 volvemos a hacer honor a esta distinción y a lograr que todas las familias que vengan a nuestro casco histórico lo pasen en grande y, al mismo tiempo, disfruten de nuestros comercios locales y nuestra oferta gastronómica a lo largo del día”.
A continuación, la edil procedió a desgranar la programación prevista para esta cita tan especial, que se repartirá por distintos espacios de la ciudad. El entorno de la plaza del Adelantado será el escenario del Gran Circo del Día de las Familias, un espectáculo plagado de humor, magia y diversión que contará con dos pases (a las 12:00 y las 17:00 horas). A su vez, la calle Obispo Rey Redondo, comúnmente conocida como la calle Carrera, albergará un gigantesco parque de atracciones hinchable para los más pequeños de la casa.
La plaza Hermano Ramón se dedicará a ‘La Laguna Jurásica”, una experiencia inmersiva y didáctica con dinosaurios a escala real que va a maravillar a grandes y pequeños. Muy cerca, en la intersección de las calles Carrera y Viana, se instalará un castillo hinchable a modo de photocall real en el que tomarán parte princesas y príncipes muy reconocibles y queridos por el público.
Muy próximo a esta ubicación, en la Casa Mesa, se podrá acceder a ‘Una ciudad de cuento’, un pasaje temático inspirado en el cuento de Aladdín colmado de actividades y momentos inolvidables para los visitantes. A escasos metros de esta localización, en el entorno de La Catedral, se dispondrán atracciones de salto y aventura y uno de los escenarios destacados con varios espectáculos infantiles, como La Pandilla de Drilo o la compañía Dansign.
En la plaza Doctor Olivera se habilitará un espacio dedicado a los juegos XXL, o de gran tamaño, como pueden ser la oca, el parchís o el dominó gigante, todo ello amenizado con música en vivo (bandas de rock infantil) o la puesta en escena de la Gran SuperAbuela, que estará todo el día en este emplazamiento.
La calle San Agustin acogerá una gran pista americana, para poner a prueba a todas las familias, y otras instalaciones correspondientes a distintas disciplinas deportivas como las artes marciales, la lucha canaria, el boxeo, el patinaje, el juego del palo, etc.
Espacio para las tradiciones canarias
En los alrededores de La Concepción, más concretamente en la Plazoleta de Zerolo, habrá un área muy especial dedicada al fomento de los juegos tradicionales. Para ello, se contará con la implicación de colectivos del norte de la isla especializados en el rescate y promoción de las costumbres canarias, para transmitirles a todas las familias, y especialmente a los niños y niñas, cómo eran los juguetes con los que se divertían anteriores generaciones y que aún siguen disponibles.
A esta amplia programación, hay que añadir un sinfín de talleres lúdicos y educativos (pintura creativa, artes circenses, reutilización textil, siembra y cultivo, caracterización facial, etc.) que estarán repartidos entre las calles Herradores y Obispo Rey Redondo. Tampoco faltarán los pasacalles dinamizando el viario lagunero y otras grandes sorpresas, que harán de este próximo sábado una jornada inolvidable.
La celebración del Día de las Familias 2026 estaba prevista para el pasado sábado, 16 de mayo, pero el Ayuntamiento de La Laguna tomó la decisión de aplazar esta cita una semana, ante las previsiones climáticas desfavorables que se manejaban en los días previos.