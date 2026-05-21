Rechazo vecinal a la “barrabasada” para el control del tráfico en Anaga

Los vecinos de Anaga vuelven a la carga ante la incipiente instalación, por parte del Cabildo de Tenerife, de paneles fotovoltaicos para dar información del tráfico en tiempo real, unos sistemas que han comenzado a erigirse en la zona de la Cruz del Carmen con el objetivo de informar a los visitantes sobre el nivel de ocupación del los aparcamientos y evitar colapso viarios en la zona.
No obstante, los residentes del parque rural han mostrado su indignación al encontrarse, sin previo aviso, con unas torres que, aparte de calificarlas de “barrabasada”, alegaron que “no han sido consensuadas” con los vecinos. “No estamos de acuerdo y rechazamos rotundamente estos paneles, ya que en la última reunión con el Cabildo para analizar las medidas del Plan de Movilidad en Anaga se dijo que no eran la solución”.
Los afectados aseguraron ayer que “saldremos a manifestarnos nuevamente si el Cabildo sigue desoyendo a los vecinos y, sobre todo, atentando contra el paisaje, pues las torres no pasarían los nuevos controles medioambientales en ningún otro sitio de Europa”.
Añadieron que “el Cabildo, antes de presentar el Plan de Movilidad para su consenso ya lo está ejecutando, lo que no solo representa un fraude al proceso administrativo, sino una tomadura de pelo a los residentes. Es una tomadura de pelo a lo que se ha dicho, a nuestra inteligencia y, lo más grave, una ilegalidad en un parque rural que cuenta con múltiples figuras de protección ambiental”.
Cabe recordar que el Cabildo, a través de la Consejería de Medio Natural, aprobó el pasado diciembre la modificación del contrato para la implantación de un sistema de control inteligente y sostenible de la movilidad en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, adjudicado a la empresa Kapsch TrafficCom Transportation.
Entre las medidas, se preveía aumentar los dispositivos móviles de control, además de instalar un panel informativo en zonas sin puntos de control fijos, como la TF-13, la TF-123 o la TF-11, concretamente en el mirador de Jardina. Actuaciones que los vecinos no aceptaron en su totalidad.