Varios comercios de la Rambla de Pulido, contra una obra que dura casi tres años: “Esto es la ruina”

“Esta obra es la ruina para toda la calle”. Así de tajantes se han manifestado comerciantes de la Rambla de Pulido de la capital tinerfeña respecto a los trabajos que se ejecutan, desde hace casi tres años, en dos edificios de la zona, concretamente en los números 26 y 28, en los que una empresa lleva a cabo la reforma de unos inmuebles con el objetivo de transformarlos en viviendas privadas de seis y treinta viviendas, respectivamente.
La obra, que mantiene apuntalada las fachadas, no solo ha supuesto el vallado de parte de la acera, lo que imposibilita el acceso a los establecimientos colindantes, sino que, además, dificulta el paso de transeúntes, que en muchas ocasiones se ven obligados a descender al carril, por donde circulan los vehículos, para cruzar al otro lado.
“Entre las vallas, el polvo y el constante bloqueo de camiones y hormigoneras delante de los locales ya es imposible poder seguir abiertos al público”, denunciaron a DIARIO DE AVISOS empresarios afectados.
Los trabajos de reforma de estos antiguos edificios, cuyas fachadas están incluidas en el Catálogo de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Santa Cruz, comenzaron a principios de 2024, aunque a fecha de hoy siguen sin finalizar, “y lo que le queda”, apuntó Miguelina, dueña de la joyería Cristi, ubicada en el número 30 de la Rambla de Pulido.
Miguelina, que regenta varios negocios dedicados a joyería, muebles y decoración, afirmó que “muchas veces nos hemos visto impedidos a abrir las tiendas, una por el ruido y otra por la cantidad de suciedad que entra desde la obra. En la de muebles hasta se han estropeado tapizados de tanto polvo, lo que nos está ocasionando pérdidas económicas, pues aparte de que no pasa gente, quien lo hace hasta se resbalan con la arenilla por mucho que se limpie”.
Los comerciantes han denunciado la “horrible” situación que viven tanto a los responsables de la obra como a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero “no nos hacen caso, ni ponen medidas de protección ni dan solución a un problema que se prolonga cada vez más en el tiempo”, alegaron.
Asimismo, hicieron hincapié en que no solo viven un “calvario” con una obra que les está llevando a la ruina, sino al estar en una zona que en los últimos años ha sufrido el cierre de muchísimos establecimientos, condenados ante el auge de las ventas por internet o los centros comerciales, “porque aquí no hay ni donde aparcar”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, detalló que la empresa encargada de la reforma de estas viviendas cuenta con todos los permisos para ejecutarla, pero “esta obra se ha dilatado por complejidades estructurales, ya que deben mantenerse intactas las fachadas al estar protegidas”. En este sentido, añadió que “Urbanismo poco puede hacer en este caso, ya que la responsabilidad civil recae en la promotora. Además, las obras siempre generan molestias, pero cuando estén acabadas el espacio será más agradable”.