Declaran de emergencia la playa de Benijo, cerrada en 2024, para agilizar el comienzo de las obras

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, en Junta de Gobierno, iniciar el procedimiento para declarar una actuación de emergencia vinculada al proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, en Anaga. Un trámite administrativo necesario para que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario autorice provisionalmente la actuación y permita avanzar, lo antes posible, en las obras de recuperación de este enclave ubicado en el litoral capitalino.
La playa de Benijo permanece cerrada desde el 8 de julio de 2024, cuando el Consistorio decretó el cierre cautelar del acceso tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida de la playa. Algunas de esas piedras llegaron incluso a impactar sobre la única vía de acceso existente.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explica que “no estamos hablando de una obra de emergencia, sino de una declaración administrativa de actuación de emergencia que nos permite agilizar los permisos necesarios para intervenir en la zona y reducir los plazos de tramitación ante Costas”. En este sentido, recuerda que “desde el primer momento el Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad, priorizando la seguridad de las personas, encargando los estudios técnicos necesarios y buscando todas las fórmulas administrativas posibles para recuperar la playa cuanto antes y con garantías”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalla que “la propia Dirección General de Costas recomendó al Ayuntamiento tramitar esta declaración de actuación de emergencia para poder conceder una autorización provisional mientras continúa la tramitación ordinaria de la concesión administrativa”.
El edil subraya que “esta fórmula administrativa permitirá actuar en la zona mediante el acuerdo marco municipal, agilizando con ello los tiempos de ejecución sin alterar el procedimiento legal ordinario exigido por Costas”.
Cabe recordar que, tras el cierre de la playa, Servicios Públicos encargó una inspección técnica especializada que recomendaba la redacción de un proyecto integral para reducir el riesgo de desprendimientos y analizar las soluciones técnicas más adecuadas.
Posteriormente, el Ayuntamiento instaló puertas, vallado y señalización preventiva para impedir el acceso, aunque durante este tiempo ha sido necesario reparar en varias ocasiones los elementos de cierre debido a daños y entradas no autorizadas.
Seguridad
Desde julio de 2024 se han contabilizado más de 50 incidencias relacionadas con estos hechos o intervenciones de seguridad en la zona, lo que ha llevado al Ayuntamiento a reforzar la necesidad de actuar cuanto antes para estabilizar el talud y garantizar la seguridad.
Los informes técnicos municipales y los datos trasladados por Policía Local, Protección Civil y Cecopal constatan además que, pese al cierre de accesos y las medidas de restricción adoptadas, continúan produciéndose entradas indebidas a la playa por senderos alternativos y zonas no habilitadas, manteniéndose el riesgo para los usuarios.
En diciembre de 2024 quedó redactado el proyecto definitivo de reducción del riesgo por desprendimientos en Benijo, donde se recogen las actuaciones necesarias para estabilizar el talud y garantizar la seguridad para la futura reapertura.
Además, el Ayuntamiento solicitó en noviembre de 2025 la autorización para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y, paralelamente, obtuvo financiación del Gobierno de Canarias para poder llevar a cabo el proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, con un presupuesto total de 2,1 millones de euros. Con la concesión de esta subvención, se preveía que el proyecto pudiera ejecutarse en los siguientes meses, lo que se ha dilatado tras la demora administrativa de la Dirección General de Costas.