Mayo Joven 2026 anuncia el concierto gratuito de Bejo en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz presentó hoy la programación de “Mayo Joven 2026”, una de las citas destacadas dirigidas a la juventud del municipio, que se celebrará el próximo viernes 22 de mayo en la plaza de La Candelaria a partir de las 20:00 horas. El evento reunirá música, cultura urbana y participación juvenil en una jornada gratuita y abierta a toda la ciudadanía.
La programación contará con la actuación principal del artista canario Bejo, uno de los referentes nacionales de la música urbana. El cartel lo completan también las actuaciones de Rayyx, La Gocha, Lass Suga y algunos DJ’s, conformando una propuesta musical que apuesta por el talento joven y la escena musical actual.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, destacó durante la presentación que “Mayo Joven es una parte importantes de las Fiestas de Mayo y queremos que se consolide dentro del programa de nuestras fiestas fundacionales”. Asimismo, el regidor, recordando a los artistas Adexe y Nau, que empezaron su carrera profesional actuando en eventos organizados por el Consistorio, señaló que “la historia y la tradición no están reñidas con lo actual en absoluto. Hay que dar estas oportunidades a estos artistas porque, de aquí, pueden salir otras igual de interesantes o mejores”.
Por su parte, la concejala de Educación y Juventud, Charín González, subrayó la apuesta por “un concepto innovador en el que vamos a fusionar música urbana, latina y electrónica. Hemos querido dedicarle especialmente a la juventud un día para hablar su mismo idioma desde la música”. Añadió, además, que “seguimos apostando por un ocio alternativo, saludable y gratuito para todos los jóvenes de nuestra ciudad. Este año, Bejo se convierte en nuestro artista emblemático del cartel, apostando porque la cultura canaria se adentre en toda la juventud”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, resaltó la importancia de seguir impulsando eventos musicales de gran formato en el municipio: “Mayo Joven será una noche especial, pensada para disfrutar en un ambiente seguro, dinámico y preparado para recibir a cientos de personas en pleno corazón de la ciudad”. Por ello, el edil invita a todos los jóvenes de la isla a celebrar las Fiestas de Mayo desde otra perspectiva más juvenil y urbana.
Por su parte, el director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, valoró positivamente la celebración de iniciativas como esta, señalando que “Santa Cruz es referente en juventud y eventos como este ponen en valor esta nueva oleada de talentos jóvenes canarios”. Además, destacó que “antes traíamos gente de fuera para llenar espacios y ahora somos nosotros los que estamos exportando talento joven canario hacia afuera. Estamos en un punto súper positivo para toda la identidad canaria y el talento joven emergente”.
La Gocha, artista protagonista en el cartel del evento, aprovechó la ocasión para agradecer la visibilidad e impulso de la cultura y el talento por parte del Consistorio: “No hay muchas oportunidades para temas culturales y artísticos, es difícil conseguir espacios y escenarios. Por eso, creo que este evento es muy importante y la juventud no debería de desaprovecharlo”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta nueva edición de “Mayo Joven 2026”, una cita que volverá a convertir la plaza de La Candelaria en un punto de encuentro para la música, la cultura y la juventud.