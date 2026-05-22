El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife evoca a Geni Afonso con una plazoleta en su memoria

Entre el mar y la ciudad, Santa Cruz de Tenerife recuerda a Geni Afonso con una plazoleta en su honor. Situada en la Avenida Marítima, frente al Cabildo, el Ayuntamiento capitalino inauguró anoche este rincón que rinde homenaje a una de las figuras más queridas y relevantes de la cultura popular y el Carnaval de la capital.
El acto oficial de esta placita de 350 metros cuadrados, la cual llevará desde ahora el nombre de la coreógrafa, directora artística y profesora que marcó un antes y un después en las fiestas chicharreras, estuvo repleto de emotividad y recuerdos a una mujer que elevó el Carnaval a arte, quien dejó huérfana a la familia carnavalera tras fallecer en 2023.
Su hermano, José Víctor Afonso, promotor e impulsor de la iniciativa, visiblemente emocionado no dudó ayer en sacar su guitarra e interpretar una composición dedicada especialmente a este espacio en memoria de Geni. Mientras que el ritmo de las comparsas y agrupaciones inundó de fantasía y ritmo el enclave.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “Geni Afonso representa el alma creativa y el compromiso con nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural”. El regidor señaló además que “este reconocimiento nace del cariño y la gratitud de toda una ciudad hacia una mujer que dedicó su vida a engrandecer el Carnaval, la cultura y las fiestas de Santa Cruz”.
Bermúdez recordó que la iniciativa para dar nombre a esta plazoleta surgió del impulso de numerosas personalidades vinculadas al Carnaval y al ámbito cultural de Tenerife, entre ellas artistas tan reconocidos como Pepe Benavente, y que culminó con la aprobación unánime del expediente de honores por parte del Pleno municipal. “Hoy hacemos realidad un reconocimiento profundamente merecido y muy esperado por quienes compartieron con Geni su legado humano y artístico”, añadió.
Cariño inmenso
Por su parte, Carmen Yaiza Suárez Afonso, hija de Geni Afonso, agradeció “el cariño inmenso que Santa Cruz sigue demostrando hacia mi madre” y aseguró que “para nuestra familia es muy emocionante que su nombre quede unido para siempre a un espacio tan simbólico de la ciudad que ella tanto amó”. Asimismo, expresó que este homenaje “reconoce no solo su trayectoria profesional, sino también su manera de entender la cultura desde el cariño, el trabajo y la cercanía con la gente”.
El acto contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, junto a miembros de la corporación, además de familiares, amistades y representantes del tejido cultural y carnavalero. Durante la ceremonia, el secretario general del Pleno municipal dio lectura al acuerdo que aprueba la denominación de este espacio público y, posteriormente, el alcalde y Carmen Yaiza Suárez procedieron al descubrimiento oficial de la placa.
Geni dejó una huella en el Carnaval y en muchas manifestaciones culturales de las Islas. Desde ayer, un pequeño rincón la evoca, donde junto a un banco su recuerdo seguirá siendo testigo del paso de eventos del Carnaval, como Ritmo y Armonía o el Coso.