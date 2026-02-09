Lo confirman: la obra de mejora de la playa de Benijo empezará antes del verano

La playa de Benijo volverá a abrirse al baño después de dos años cerrada a consecuencia del desprendimiento de rocas en el talud que la rodea. El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé comenzar las obras de refuerzo de la ladera antes del verano, trabajos que podrían incluirse en el acuerdo marco para acelerar la adjudicación del proyecto.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalla que “ya se ha asignado el lote II, referente a la urbanización y asfaltado de la zona, a las empresas Sando y Elfidio Pérez, respectivamente, y ahora queda hacer lo propio con el proyecto. En cuanto ése se adjudique se empezará la obra, pues contamos con 2,15 millones que ha aportado la Consejería de Turismo para mejorar la seguridad de la playa y permitir su reapertura”.
La obra de Benijo se suma a otras tres, centradas en la mejorad el ciclo del agua, que se han incorporado del presupuesto de 2025 a las cuentas de 2026, lo que suma un total de 11,7 millones de euros.
Tarife detalla que una de estas obras, ya iniciada, es la del saneamiento de Barrio Nuevo, dotada con 1,3 millones de los que el Cabildo financia el 50%. La primera fase para renovar las redes de alcantarillado está en marcha, lo que permitirá modernizar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y drenaje de aguas pluviales en este núcleo poblacional.
Otra obra con cargo al presupuesto para 2026 será la del barranco El Regente, en San Andrés, por 1,4 millones. El inicio de las ejecuciones está pendiente de una modificación de dicho proyecto, que busca evitar futuras inundaciones en la zona en caso de intensas lluvias. “La previsión es comenzarlas antes de finalizar el primer trimestre”, apunta.
Por otra parte, se destinarán 2 millones a ampliar la conducción del desagüe submarino de Anatolio Fuentes. Tarife indica que “se prolongará la tubería para conducir aguas tratadas sobrantes de la depuradora, las cuales no son vertidos, sino que están autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente”.