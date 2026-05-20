Ya es oficial: Santa Cruz de Tenerife abrirá 11 escuelas de verano con 900 plazas gratuitas

Las vacaciones escolares se aproximan y, para favorecer la conciliación familiar y laboral, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá a partir del próximo julio una oferta de actividades educativas, lúdicas, creativas y deportivas destinas a menores de entre 13 y 12 años residentes en el municipio. Para ello, abrirá once escuelas de verano ubicadas en los cinco distritos: Anaga, Centro-Ifara, Salud-La Salle, Suroeste y Ofra-Costa Sur, donde se ofrecerán 900 plazas gratuitas.
La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación con carácter de urgencia del servicio de gestión, coordinación y ejecución de las escuelas de verano, en las que además se reservarán 44 plazas específicas para menores con discapacidad, incorporando medidas de inclusión, atención especializada y protocolos adaptados para garantizar la participación de los niños en igualdad de condiciones.
El expediente se tramitará mediante procedimiento abierto para garantizar que el servicio quede adjudicado antes del inicio del verano, asegurando así su puesta en marcha sin afectar a las familias usuarias. El presupuesto base de licitación asciende a 336.146 euros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “las escuelas de verano se han consolidado como un recurso fundamental para muchas familias del municipio durante el periodo vacacional, permitiendo compatibilizar la vida laboral y familiar mientras los menores disfrutan de actividades educativas y de ocio en un entorno seguro”.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, subraya que “este servicio no solo facilita la conciliación, sino que también promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión social desde edades tempranas”. Explica que “el programa incorpora personal especializado, atención específica para menores con necesidades educativas especiales y servicios adaptados a las diferentes realidades familiares, culturales y alimentarias”.
El servicio se desarrollará durante todo julio, de lunes a viernes, e incluirá acogida temprana entre las 7.30 y las 8.30 horas, actividades de 8.30 a 13.30 horas y permanencia tardía hasta las 14.30 horas. Asimismo, el servicio contempla desayuno adaptado a alergias, intolerancias y necesidades culturales o religiosas; materiales educativos y deportivos, así como camiseta y gorra identificativa para cada menor participante.