Calendario escolar Canarias 2026/2027: todas las fechas clave, festivos y vacaciones

El calendario escolar de Canarias para el curso 2026/2027 ya es oficial. La Consejería de Educación ha publicado las fechas clave que marcarán el próximo año académico, incluyendo el inicio de las clases, los periodos vacacionales y los días festivos en el Archipiélago.
Según el documento oficial, el curso arrancará en septiembre con una incorporación escalonada del alumnado en función de la etapa educativa. La Educación Infantil y Primaria comenzará el 9 de septiembre, mientras que la ESO y la Educación Básica de Personas Adultas lo harán el 10 de septiembre. Por su parte, el Bachillerato empezará el 11 de septiembre.
El calendario también recoge las fechas de finalización. En términos generales, las clases concluirán a finales de junio, aunque algunas enseñanzas específicas, como determinados ciclos formativos o enseñanzas artísticas, finalizarán antes según su planificación académica.
Vacaciones escolares en Canarias
Uno de los aspectos más consultados por familias y estudiantes son los periodos no lectivos. El calendario establece que las vacaciones de Navidad se desarrollarán del 22 de diciembre al 7 de enero, mientras que la Semana Santa tendrá lugar del 22 al 26 de marzo.
Además, como es habitual, se incluyen los festivos nacionales, autonómicos e insulares. Entre ellos destacan el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 2 de noviembre (Todos los Santos) y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
En el caso de Canarias, también se añaden celebraciones propias de cada isla, como la Virgen de la Candelaria en Tenerife (2 de febrero) o la Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria (8 de septiembre), entre otras festividades insulares.
Inicio escalonado según etapas educativas
El calendario escolar mantiene el modelo de incorporación progresiva. Este sistema permite organizar mejor el inicio del curso y facilitar la adaptación del alumnado.
Así, las enseñanzas de Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas y otros programas específicos comenzarán entre el 16 y el 21 de septiembre, dependiendo del tipo de formación.
También se fijan fechas concretas para programas como That’s English!, preparación de pruebas de acceso o formación sociocultural, que arrancarán a lo largo del curso en distintos momentos.