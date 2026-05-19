El desafío de las ciudades para reinventarse ante las nuevas realidades sociales y climáticas

Las ciudades afrontan un momento decisivo. El aumento de la presión demográfica, la emergencia climática y las nuevas necesidades sociales están obligando a replantear el modelo urbano desarrollado durante las últimas décadas. Bajo esa idea se desarrolló recientemente la II Jornada Internacional Ciudad 360º, celebrada en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, donde especialistas de diferentes disciplinas analizaron cómo transformar los entornos urbanos en espacios más sostenibles, humanos y resilientes.
La cita reunió durante toda una jornada a ocho expertos nacionales e internacionales en urbanismo, arquitectura, innovación, sostenibilidad y planificación territorial, además de representantes institucionales, empresas, universidades y ciudadanía. El encuentro estuvo organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Fundación Santa Cruz Sostenible, con el respaldo de Fundación Moeve y la colaboración del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Más allá de las soluciones puramente tecnológicas, gran parte de las intervenciones coincidieron en señalar que el futuro de las ciudades pasa por recuperar la relación entre las personas y el territorio. La regeneración urbana apareció así como uno de los conceptos centrales del encuentro, entendida no solo como una herramienta para corregir problemas urbanos, sino como una oportunidad para crear espacios capaces de mejorar la calidad de vida y generar impactos positivos en el entorno. Un ejemplo destacado fue el expuesto por Javier Garcinuño, quien repasó el proceso de transformación de Bilbao tras la crisis industrial de los años setenta. El especialista explicó cómo la ciudad logró redefinir su modelo económico y urbano a través de una estrategia sostenida en el tiempo basada en la cultura, la renovación del espacio público y la colaboración entre administraciones e iniciativa privada. Según señaló, el éxito de esa transformación respondió a la existencia de una visión compartida y a una planificación estable a largo plazo.
También desde la experiencia práctica, Sergi Alegre presentó el proyecto Prat Nord, impulsado en El Prat de Llobregat. Su intervención puso el foco en la necesidad de entender la sostenibilidad desde una perspectiva amplia, incorporando cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, la movilidad, la cohesión social o la calidad de los espacios públicos. En este sentido, defendió que los procesos urbanos deben integrar tanto criterios ambientales como sociales y económicos.
La conexión entre naturaleza y ciudad fue otro de los grandes temas abordados durante la jornada. Melissa Sterry defendió la idea de que los ecosistemas naturales pueden servir como fuente de inspiración para desarrollar soluciones urbanas más eficientes y adaptadas al cambio climático.
Durante su intervención recordó cómo arquitectos y artistas de distintas épocas y estilos ya observaron la naturaleza como referencia para la creación de nuevos modelos constructivos y urbanos.
Sterry insistió además en que muchas de las respuestas a los problemas contemporáneos pueden encontrarse en el funcionamiento de los propios sistemas naturales. La adaptación, el equilibrio y el aprovechamiento eficiente de los recursos fueron algunos de los conceptos que la especialista vinculó al diseño de las ciudades del futuro.
En una línea similar se pronunció Jenny Andersson, quien apostó por abandonar modelos urbanos centrados únicamente en la explotación de recursos y avanzar hacia sistemas más conectados con las personas y el entorno. La investigadora defendió la necesidad de repensar las ciudades como espacios interdependientes en los que economía, sociedad y naturaleza formen parte de una misma estrategia.
Andersson subrayó que este tipo de transformaciones requiere colaboración constante entre administraciones, sector privado y ciudadanía. Según explicó, las políticas urbanas deben responder a las características específicas de cada territorio y adaptarse a las necesidades reales de quienes habitan las ciudades.
La dimensión social también ocupó un lugar destacado dentro del encuentro. Vicente Zapata insistió en la importancia de fortalecer la participación ciudadana en los procesos de transformación urbana y defendió la necesidad de generar espacios de diálogo que permitan construir ciudades más inclusivas y cohesionadas. Para el especialista, la regeneración urbana no puede entenderse únicamente desde una perspectiva física o arquitectónica, sino también desde el fortalecimiento de las comunidades.
En este contexto, la jornada incluyó talleres participativos en los que representantes de distintos sectores compartieron propuestas relacionadas con movilidad sostenible, innovación, adaptación climática y desarrollo de infraestructuras verdes. Estas dinámicas permitieron recoger ideas orientadas a reforzar la presencia de espacios naturales dentro de la ciudad y mejorar la resiliencia de los entornos urbanos frente a futuros desafíos ambientales.
Por su parte, Waldek Olbryk centró su intervención en la experiencia cotidiana de las personas dentro de las ciudades. El especialista defendió la necesidad de diseñar espacios urbanos más accesibles, saludables y habitables, recordando que la transformación tecnológica debe ir acompañada de mejoras reales en la calidad de vida de la población. Presentó, además, ejemplos de recuperación de antiguas zonas industriales en Polonia y de cómo se pueden aplicar procesos naturales para abordar problemas urbanos complejos.
El encuentro concluyó con una idea compartida por muchos de los asistentes: las ciudades necesitan acelerar sus procesos de transformación para responder a los retos de las próximas décadas. Innovación, sostenibilidad, naturaleza y participación ciudadana aparecieron, así, como elementos esenciales para construir modelos urbanos más equilibrados y preparados para el futuro.
Toda la información y las ponencias de la jornada pueden consultarse en la web ciudad360.santacruzsostenible.es.