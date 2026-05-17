Cortes de tráfico y aparcamiento desde este lunes en Santa Cruz de Tenerife: calles afectadas y horarios en Salud-La Salle

Los residentes y conductores que transitan por el distrito Salud-La Salle afrontarán cambios en la movilidad a partir de mañana lunes, 18 de mayo. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inicia los trabajos de rehabilitación del firme asfáltico en la calle Granadilla, una intervención incluida en el contrato municipal de mantenimiento, conservación y mejora de las vías públicas.
La actuación cuenta con una inversión de 108.000 euros y tiene un plazo estimado de ejecución de nueve días.
Con el objetivo de concentrar los trabajos en los momentos de mayor visibilidad, las labores se desarrollarán exclusivamente en horario diurno, entre las 07:30 y las 17:00 horas. Esta planificación obligará a los ciudadanos a reconfigurar sus rutas habituales de acceso y salida del barrio durante más de una semana.
Los trabajos contemplan la rehabilitación superficial del asfalto que actualmente presenta desgaste, además de la reposición completa de toda la señalización horizontal.
Para intentar reducir el impacto negativo en la circulación diaria y las molestias a los vecinos, el operativo se ejecutará de forma progresiva y se ha coordinado previamente con la compañía pública de transportes TITSA para la modificación de sus trayectos.
El distrito mantendrá canales de información con los residentes y comercios para comunicar la evolución de las restricciones.
Mapa de afecciones: así se dividen los cortes y desvíos
La obra se ha dividido en tres fases diferenciadas que implicarán cortes temporales de tráfico, prohibiciones de estacionamiento en la calle Granadilla y vías anexas, así como el establecimiento de desvíos alternativos y paradas provisionales de guaguas:
- Primera fase: Las restricciones comenzarán en el tramo de la calle Granadilla situado en el fondo de saco desde la calle Buenavista. En esta zona se procederá al cierre total de la circulación de vehículos mientras se ejecuten las tareas de reasfaltado.
- Segunda fase: Los trabajos se trasladarán al sector comprendido entre la calle Arona y la calle Río Manzanares. Esta etapa conllevará el cierre completo del tramo en obras, bloqueando además el acceso directo hacia la calle Río Manzanares y clausurando el paso transversal a las calles Río Jarama, Río Tambre y Río Genil.
- Tercera fase: Afectará al tramo de la calle Granadilla ubicado entre las calles Arona, Buenavista y San Juan de la Rambla. Se cerrará totalmente la circulación en el área y se desviará el tráfico desde el final de la calle Arona hacia la calle Río Manzanares utilizando la propia calle Granadilla. Durante este periodo, las calles Lorenzo Tolosa y Río Segre permanecerán cerradas de forma continua.
Ante la complejidad de los desvíos, el Ayuntamiento reforzará la señalización provisional en todo el perímetro afectado. Asimismo, los servicios municipales confirman que se garantizará en todo momento el acceso a los garajes privados de los residentes, así como el paso prioritario para los vehículos de emergencia y asistencia sanitaria que necesiten acceder a las viviendas de la zona.