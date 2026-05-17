EN VIVO | CD Tenerife – Pontevedra CF (0-0)

El CD Tenerife dice adiós a su ejercicio liguero como local esta tarde en un partido en el que se enfrentará al Pontevedra CF. Los blanquiazules no se juegan más que el honor y el dedicarle un triunfo más a su fiel hinchada, para los gallegos el asunto es totalmente diferente. Ahora mismo son cuartos y cuentan con tres puntos de ventaja sobre la Ponferradina y el Barakaldo, todavía en cifras de desbancar a los gallegos a dos jornadas del final de la competición regular.
Para el conjunto de Álvaro Cervera es el momento de jugar con tranquilidad, de darle minutos a los menos habituales y de que estos demuestren que pueden tener hueco en el proyecto de los tinerfeñistas en la próxima campaña. Para muchos será un día para decir adiós aunque no para Aitor Sanz que parece ser que se mantendrá una campaña más como portador del brazalete de capitán del cuadro insular.