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La Librería Lemus desmiente su cierre en La Laguna y aclara por qué se ha retirado el histórico cartel

La empresa mantiene toda su actividad, fondos y atención al público de forma habitual en la calle Heraclio Sánchez
La Librería Lemus desmiente su cierre en La Laguna y aclara por qué se ha retirado el histórico cartel
La Librería Lemus desmiente su cierre en La Laguna y aclara por qué se ha retirado el histórico cartel. | Instagram (Insula_Signa)
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La icónica Librería Lemus, uno de los negocios más antiguos de San Cristóbal de La Laguna, ha salido al paso de las informaciones y rumores que apuntaban a un presunto cese de su actividad. A través de un comunicado en Instagram, la empresa ha desmentido su cierre y ha confirmado que se encuentra “completamente operativa“.

La confusión se originó en los últimos días a raíz de la retirada del histórico cartel de Lemus Papelería, que se ubicaba en la confluencia de la calle Heraclio Sánchez con la calle Catedral. Este movimiento fue “interpretado erróneamente”.

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El motivo real

Desde la red social han aclarado que la retirada del rótulo fue ejecutada por una empresa especializada en conservación de rótulos históricos, Insula Signa, para garantizar su preservación, un hecho que en ningún caso implica el cese de su labor comercial.

“Nuestra librería de Heraclio Sánchez, 64 continúa funcionando con total normalidad”, han recalcado los responsables en una nota pública, especificando que toda la actividad, secciones y fondos bibliográficos siguen unificados y disponibles en dicho espacio físico, manteniendo tanto sus horarios habituales como su plataforma de venta web.

Más de medio siglo de historia en La Laguna

La gerencia del negocio ha agradecido de forma expresa las numerosas muestras de afecto y llamadas de preocupación recibidas por parte de los clientes durante estas jornadas de incertidumbre.

Fundada en el año 1973, la Librería Lemus supera ya el medio siglo de trayectoria ininterrumpida dentro de la vida cultural y el tejido comercial de Aguere, un compromiso con los lectores que aseguran mantener intacto “con las puertas abiertas y la misma ilusión de siempre”.

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