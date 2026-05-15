La Laguna se viste de tradición este fin de semana con 2 romerías y un baile de magos

El municipio de San Cristóbal de La Laguna se convierte este fin de semana en el epicentro de las tradiciones canarias.
Tres de sus núcleos poblacionales —Tejina, Valle de Guerra y Taco— reactivan su calendario festivo con la celebración de un Baile de Magos y dos romerías populares, eventos organizados en colaboración con el área de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de La Laguna y las respectivas comisiones de fiestas.
Baile de Magos en Tejina
La actividad arranca este sábado, 16 de mayo, en el barrio tejinero de El Pico. La zona se prepara para celebrar su tradicional Baile de Magos, una cita que congrega anualmente a residentes y visitantes en torno a la gastronomía local y el folclore.
La apertura del recinto festivo está programada para las 20:00 horas. La organización ha hecho un llamamiento para que los asistentes acudan ataviados con la vestimenta típica canaria, requisito indispensable para potenciar el carácter tradicional del encuentro.
Durante la velada, diversas agrupaciones folclóricas y parrandas amenizarán la noche, en la que los vecinos compartirán mesas con platos y productos típicos de las Islas. La música de ambiente festivo correrá a cargo de las orquestas Sabrosa y Guaydil, encargadas de cerrar la jornada nocturna.
Valle de Guerra: Romería de San Isidro y gran verbena
El domingo, 17 de mayo, la atención se desplaza hacia el nordeste del municipio. Valle de Guerra celebra su Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. El inicio de la festividad está fijado para las 13:00 horas.
El principal atractivo de este año será la presencia de los Bailarines de El Hierro, quienes acompañarán a las imágenes e integrantes de la romería durante el trayecto.
Al finalizar el recorrido y una vez las veneradas imágenes lleguen a la plaza del pueblo, dará comienzo una gran verbena que contará con las actuaciones consecutivas de cuatro agrupaciones: Orquesta Acapulco, Orquesta Wamampy, Maquinaria Band y Dorada Band.
Romería de San Matías: horario y recorrido
De forma simultánea, el núcleo de Taco vivirá su propia jornada festiva el domingo, 17 de mayo, con la Romería del Barrio de San Matías en honor a su santo patrón. El evento, coordinado por la Comisión de Fiestas de San Matías, aglutinará carretas engalanadas, grupos folclóricos y asistentes con trajes típicos.
La comitiva festiva iniciará su marcha a las 12:00 horas. La organización ha confirmado el itinerario oficial que seguirán los participantes, el cual partirá desde el Centro de Ciudadanos de San Matías y recorrerá las siguientes vías:
- Calle San Agustín
- Calle San Elías
- Calle San Francisco
- Avenida San Matías
- Calle San Vicente
- Calle San Bartolomé
- Calle San Judas Tadeo
- Avenida San Matías (segundo tramo)
- Calle San Juan Bautista
- Calle San Patricio
- Calle San Olegario
- Calle San Diego
- Calle San Bernardino, finalizando el trayecto en la plaza del barrio.
Los tres festejos combinan exhibiciones de música tradicional, gastronomía autóctona y muestras de productos del campo, fomentando la participación comunitaria en los diferentes barrios de la periferia lagunera.