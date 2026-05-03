La Laguna desvela el calendario oficial de sus romerías: fechas y novedades

La Laguna ya tiene hoja de ruta para su temporada de tradiciones. Las calles del casco histórico fueron el escenario elegido para la presentación oficial de los carteles de todas las romerías que componen el calendario festivo del municipio. Un acto estratégico con el que el Consistorio busca no solo homenajear a los organizadores, sino fijar de forma oficial las citas clave para la ciudadanía.
El evento, que combinó el rigor institucional con la exhibición de la vestimenta típica, supone el inicio de un periplo festivo que recorre los diversos núcleos poblacionales de Aguere.
El concejal de Fiestas, Dailos González, subrayó durante la jornada que este encuentro pretende ser un reconocimiento a las entidades y colectivos que mantienen vivo el legado cultural local.
Un recorrido por la identidad lagunera
La jornada comenzó en la plaza de La Concepción con un pasacalle. Las diferentes agrupaciones folclóricas, junto a romeras galardonadas y asociaciones vecinales, portaron imágenes y composiciones alusivas a cada una de las festividades.
El desfile, marcado por el respeto a la indumentaria tradicional, conectó el corazón del casco hasta llegar a la plaza de la Catedral.
En este punto neurálgico se procedió al descubrimiento de los carteles oficiales. El momento culminante fue la presentación de la imagen de la Romería de San Benito Abad, cita de referencia al ser la única con carácter regional en todo el archipiélago canario.
La conducción del evento corrió a cargo del periodista Alexis Hernández, quien dio paso al concierto ‘Mayos y Folías’, con la participación de solistas de la talla de Ayla Rodríguez, David Duque y Nancy Toro, entre otros.
Calendario oficial de romerías en La Laguna
La planificación de las fiestas queda establecida de manera definitiva, permitiendo a residentes y visitantes organizar su asistencia a los diferentes barrios y pueblos. La actividad comenzará de forma inmediata en la zona norte del municipio y se extenderá hasta el inicio del otoño.
Estas son las fechas confirmadas para el ciclo romero:
- 9 de mayo: Romería de El Pico (Tejina), encargada de abrir el calendario.
- 17 de mayo: Romerías de Valle de Guerra y San Matías-Taco.
- 31 de mayo: Romería de Las Mercedes.
- 7 de junio: Romería de Guamasa.
- 28 de junio: Romería de Las Carboneras.
- 12 de julio: Romería Regional de San Benito Abad.
- 25 de julio: Romería de El Ortigal.
- 26 de julio: Romería de Finca España.
- 6 de septiembre: Romería de Los Baldíos.
- 4 de octubre: Romería de Geneto, que cerrará el ciclo anual.
Con esta estructura, el Ayuntamiento de La Laguna busca profesionalizar la difusión de sus costumbres, garantizando que la información llegue de forma clara a los nichos de audiencia interesados en el turismo cultural y las tradiciones canarias.
La presentación de los carteles de forma unificada en el casco histórico refuerza la marca de San Cristóbal de La Laguna como epicentro de la conservación del folclore en la isla de Tenerife.