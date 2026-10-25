El CD Tenerife quiere retomar ante el Sabadell la senda de las victorias

El CD Tenerife no quiere esperar más para retomar la senda de las victorias. El cuadro de Álvaro Cervera visita este mediodía (13.00 horas) a un recién ascendido como los blanquiazules, el Sabadell, un rival que sabe de la exigencia de un partido que seguramente se desarrolle bajo términos de igualdad.
El conjunto tinerfeño necesita ganar para despejar cualquier tipo de dudas alrededor de su plantilla y de su entrenador. No ganan los blanquizules desde que superaran al Leganés a mediados del mes de septiembre. Desde entonces, tras empates y dos derrotas, ambas dolorosas (5-0 en Castellón y 3-2 en Córdoba).
Tiene algún problema Álvaro Cervera con las bajas de Gerard Valentí y Víctor Moreno, a los que posiblemente tenga disponibles para la próxima semana, y con un contratiempo físico sufrido por César aunque el lateral diestro canterano sí que podrá estar en la cita de la Nova Creu Alta.
Cervera, destacó el despliegue y exigencia física que planteará este domingo el Sabadell, un rival que permanece invicto en casa y que, a su juicio, obligará a los blanquiazules a mantener un “ritmo alto” durante todo el encuentro para tener opciones de victoria.
“Es un equipo que no te va a sorprender ni táctica ni técnicamente, pero sí te va a sorprender el despliegue físico que hace”, explicó el técnico en rueda de prensa, que lo situó, junto al Celta Fortuna, como uno de los equipos que imponen el ritmo más alto de la categoría, cuestión que remarcó en más de una ocasión que le preocupa.
Cervera señaló que el CD Tenerife debe “mejorar su juego con balón”, ya que en los últimos cuatro partidos han comenzado con el marcador en contra y esto es algo que dificulta aplicar su propuesta futbolística, basada en la solidez defensiva, el físico y el contraataque, lo que ha llevado a los blanquiazules a remar contracorriente.
Sobre los problemas defensivos, el técnico hispano guineano explicó que muchos de los goles encajados han llegado en situaciones similares y ha apuntado que el equipo “necesita jugar más junto para evitar que los rivales puedan superar líneas mediante conducciones”, como ha venido ocurriendo en los últimos encuentros del representativo.
Mientras, el entrenador del Sabadell, explicaba en su comparecencia de ayer que el Tenerife “es un equipo experto y maduro” por lo que Ferran Costa, espera un partido de máxima exigencia ante “un rival con experiencia, talento y múltiples recursos tanto ofensivos como defensivos”.
“El Tenerife hizo una temporada excelente el año pasado, con el mismo entrenador y con buena parte de la plantilla que tiene ahora. Aunque venga de subir de categoría, es un equipo con muchísimo recorrido en Segunda División, incluso con grandes aspiraciones”, dijo el técnico local que señaló que “es un equipo experto, maduro, con jugadores que suman muchos partidos en esta categoría”.
Costa desveló que los jugadores del Tenerife “llegan bien por fuera, tienen presencia en el área, transitan bien y defienden de forma colectiva y comprometida”, alertando también del potencial del conjunto insular en las acciones a balón parado donde “son peligrosos, tienen muchos argumentos y nosotros tenemos que estar muy bien”. El entrenador arlequinado insistió en que “la categoría no te da tranquilidad”.