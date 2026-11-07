El La Laguna Tenerife-Joventut se jugará a puerta cerrada

La borrasca Bruna también tendrá consecuencias para el baloncesto en Tenerife. El CB Canarias ha confirmado este sábado que el encuentro La Laguna Tenerife-Joventut, correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa, se disputará este domingo, 8 de noviembre, a puerta cerrada en el pabellón Santiago Martín.
El partido mantiene su horario previsto, las 12.00 horas, pero se celebrará sin aficionados en las gradas. La decisión responde a la situación meteorológica excepcional que atraviesa la Isla y a la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN).
De esta manera, el conjunto aurinegro podrá afrontar su compromiso liguero, aunque tendrá que hacerlo sin el apoyo presencial de su afición. La medida busca reducir los riesgos asociados a los desplazamientos de espectadores ante las lluvias intensas, las fuertes rachas de viento y las tormentas previstas para este domingo.
La borrasca Bruna obliga a jugar sin aficionados en el Santiago Martín
La decisión del club se produce después de que el Cabildo de Tenerife anunciara la activación del PEIN en situación de alerta a partir de las 00.00 horas del domingo, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
El dispositivo contempla restricciones preventivas en instalaciones públicas, espacios naturales y actividades que puedan generar desplazamientos durante el episodio de mal tiempo.
En este contexto, el Canarias ha optado por mantener su encuentro ante el Joventut, pero sin permitir el acceso de público al recinto deportivo de Los Majuelos.
La entidad aurinegra ha comunicado oficialmente que el partido se celebrará a puerta cerrada como medida de precaución. En la información difundida inicialmente no se concretan las condiciones para la devolución de las entradas adquiridas.
Más actividades afectadas por el temporal en Tenerife
La decisión del CB Canarias se suma a las suspensiones y aplazamientos anunciados durante las últimas horas en distintos municipios de Tenerife.
Entre ellos figura la XXIII Feria de la Ciencia de La Orotava, que ha trasladado su celebración del domingo 8 al 15 de noviembre.
También se han anunciado suspensiones de actividades culturales y deportivas en varios municipios, así como el cierre preventivo de instalaciones públicas, espacios naturales y senderos.
El temporal afectará de esta forma a buena parte de la programación del fin de semana en la Isla, mientras las autoridades mantienen el llamamiento a extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.
El partido entre La Laguna Tenerife y Asisa Joventut se mantiene, por tanto, para este domingo a las 12.00 horas, aunque el Santiago Martín tendrá sus gradas vacías.