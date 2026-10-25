Adrián, dos años viviendo en la calle en Tenerife: “Cáritas me dio un lugar, me devolvió la dignidad y pude empezar a salir”

Las personas en situación de sinhogarismo que acompaña Cáritas Diocesana en Tenerife y La Palma, y las personas que los acompañan en su día a día, salieron a la calle el pasado jueves para hacerse visibles y manifestar en primera persona su denuncia ante la reiterada vulneración de derechos de la que son objeto cada día, reclamando el derecho de dignidad humana que les pertenece. Entre los desgarradores testimonios de los asistentes está el de Adrián B..
Adrián es de Gran Canaria, pero por circunstancias de la vida vino a Tenerife. Trabajaba y tenía su vivienda pero, por una ruptura con su pareja se vio sin hogar. “Me vi en la calle. Llevaba sin consumir alcohol muchos años, pero esa situación me llevó de nuevo a caer en el alcoholismo”, relató. Ante esta situación desafortunada, Cáritas le dio una oportunidad. “Me pasaron a un centro y con el Proyecto Drago pude liberarme otra vez del alcohol, recuperarme de mis patologías previas y he podido operarme. Doy gracias a Cáritas, si no tendría que estar en la calle, he vuelto a conectar con otras personas, cuando antes ni me miraban, e incluso he podido volver a trabajar, aunque sean cuatro horas” por su limitación.
Resalta que “he tenido una oportunidad gracias a Cáritas, ya que ninguna administración me la había dado. He ido al albergue, pero solo me daban una habitación una noche y estaba cuatro días en la calle. Lo único que me ofrecían era la comida y una ducha, que era fundamental para poder estar aseado y limpio, pero básicamente me decían que ese no era un lugar para mí. En aquellos meses también estaba estudiando en la calle, acudía a un curso por la mañana para poder tener un título de limpieza, pero no me daban una habitación para poder descansar. Fue Cáritas la que me dio ese lugar, me devolvió la dignidad y pude empezar a trabajar en mi proceso. A día de hoy estoy libre de cualquier tipo de consumo, estoy de baja esperando por otra operación en mi pierna, pero sigo buscando formación, haciendo mi vida y pudiendo cuidar de mis hijas”.
Adrián recuerda que ha estado en dos ocasiones en situación de calle. “En la primera estuve más de un año y en otra ocasión unos ocho meses. Cada vez que me he visto en la calle todo se ha agravado: mis enfermedades, patologías, adicciones, todo ha ido en contra mía. Entonces, salir de esa vida solo era prácticamente imposible, intenté muchas veces dejar de beber estando en la calle, pero es que la depresión continuada, no tener nada, dormir tapado con un plástico bajo la lluvia, psicológicamente acababa conmigo y me refugiaba en el alcohol, lo que me anestesiaba para no sentir ese dolor. Por suerte Cáritas me recuperó”.
Actualmente Adrián está alojado en el recurso Lázaro de Cáritas ubicado en La Laguna, donde se refuerza la autonomía personal, las habilidades sociales y laborales de los usuarios favoreciendo la integración. En estos momentos, “me he operado dos veces de la pierna y voy a por la tercera, tengo una prótesis y me van a poner otra. Con lo que este proceso en la calle pues degeneró unos 10 años más en mi salud. Entonces, gracias a Cáritas tengo una salud, puedo cuidar de mí mismo y puedo acceder a un puesto de trabajo, con mi incapacidad, para poder tener una habitación, una vida digna y poder llevar al colegio a mis hijas, como estoy haciendo ahora dentro de mis posibilidades físicas, que antes no podía salir con ellas a jugar”.
Tiene dos niñas, una de 14 años en Gran Canaria y una de cuatro años en Tenerife, que desconocían su situación de calle. “Nunca han sabido nada. Las madres sí, porque incluso me vi en la situación agobiada y no podía pasar la manutención. Cuando salgo con mi hija pequeña todo son risas y fiestas, deseo que viva una infancia feliz y tranquila. Hago de tripas corazón y soy coherente, tengo que agradecer a las madres que las hayan sacado solas o con la ayuda de sus familias, que yo no haya estado ahí es mi responsabilidad”.
Recalca que sin la ayuda recibida “estaría muy mal” y se hubiese quitado la vida: “Me fui a la calle, lo asumí e intenté luchar. Pero lo voy a decir claro: Me iba a pinchar una aguja en el brazo con lejía para suicidarme, no sé por qué no lo hice”, recalcó