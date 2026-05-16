Ni pacíficos ni de película: la cruda realidad sobre los conflictos aborígenes en Tenerife que la ciencia va a desvelar

La historia de las poblaciones prehispánicas de Canarias a menudo se debate entre el mito y la simplificación. Sin embargo, los restos óseos y las investigaciones arqueológicas más recientes pintan un panorama mucho más complejo, fascinante y, en ocasiones, crudo.
Para arrojar luz sobre esta realidad, Tenerife se convertirá los próximos días 19 y 21 de mayo en el epicentro del debate científico con la celebración de las jornadas ‘Violencia en el mundo antiguo: el contexto aborigen canario’. Una propuesta divulgativa que analizará las diferentes formas de conflicto en las sociedades antiguas, con especial atención a las poblaciones indígenas antes y durante la conquista europea.
El encuentro, organizado por el Instituto Canario de Bioantropología y el Museo Arqueológico de Tenerife, se desarrollará en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), coincidiendo con la semana del Día Internacional de los Museos. El acceso será completamente gratuito hasta completar el aforo.
Más allá del mito: una mirada rigurosa al pasado
El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca el valor de estas jornadas para acercar al público investigaciones arqueológicas y bioantropológicas de enorme interés:
“El objetivo no es ofrecer una visión simplificada o estereotipada del pasado, sino generar espacios de reflexión sobre fenómenos complejos como la violencia, el poder o la organización social en contextos históricos concretos”.
A través de una mirada multidisciplinar, especialistas de diferentes ámbitos abordarán cuestiones que van desde las evidencias de traumas físicos documentados en restos óseos, hasta las disputas territoriales y las relaciones de poder que marcaron el día a día de los antiguos canarios.
El programa: radiografía de la violencia prehispánica
Las jornadas contarán con un reputado plantel de investigadores y conservadores que desglosarán los secretos que aún guardan los yacimientos de las islas:
Martes, 19 de mayo
- ‘Agresión, identidad y contextos de disputa: lecturas sociales de la violencia en la primera historia de Canarias’ – Por Javier Velasco Vázquez (técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria).
- ‘Tiempos y escenarios de la violencia física en poblaciones indígenas de Canarias: convergencias y divergencias’ – Por Teresa de Jesús Delgado Darias (conservadora de El Museo Canario).
- ‘Arqueología y patrimonio. Las otras caras de la violencia en la población aborigen de Canarias’ – Por Verónica Alberto Barroso (arqueóloga en Tibicena).
Jueves, 21 de mayo
- ‘Violencia física: el testimonio osteológico’ – Por Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín (director del Instituto Canario de Bioantropología y académico de número de la Real Academia de Medicina de Canarias).
- ‘Huellas de violencia: evidencias traumáticas en la población guanche de Tenerife’ – Una ponencia conjunta a cargo de los conservadores Alberto Jesús Martín Rodríguez, María Candelaria Rosario Adrián y Sarah Delgado Luis.
Un espacio para el debate público
Más allá de las ponencias técnicas, las jornadas incluirán espacios de diálogo abiertos al público. El objetivo es fomentar el conocimiento, la reflexión crítica y el respeto hacia el patrimonio cultural de los pueblos originarios de las islas, permitiendo a los asistentes plantear sus dudas directamente a los científicos.
Para quienes deseen planificar su asistencia, el programa completo y los horarios detallados ya se pueden consultar en la web oficial de Museos de Tenerife.