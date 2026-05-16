La pasarela del Padre Anchieta se abre el lunes tras 5 años y 4,3 millones de sobrecoste

La pasarela peatonal del Padre Anchieta, en La Laguna, se abrirá al tránsito de personas el próximo lunes, 18 de mayo, y dos días después se procederá al cierre del acceso a los 11 pasos de peatones que hay en el entorno de esta gran infraestructura y se dará inicio a los trabajos de la glorieta inferior, según anunció ayer el Cabildo tinerfeño, que ha convocado a un acto público que contará con una amplia representación institucional y empresarial.
La obra ha tardado en ejecutarse cinco años desde que se aprobara el proyecto definitivo, en mayo del año 2021. En este tiempo se han aprobado hasta cinco ampliaciones de plazo sobre el inicial de entrega desde que se adjudicaron los trabajos, que era de 18 meses y finalizaba el 29 de mayo de 2023.
Además, se han ejecutado varias modificaciones del proyecto, que han llevado a ampliar en 4,3 millones de euros el presupuesto originario de 8,78 millones de euros, lo que implica un sobrecoste del 50%, con lo que el importe total de las obras ha alcanzado los 13.146.706 euros.
Parte de las esperanzas de descongestionar el atasco diario de la TF-5 se han puesto en esta pasarela peatonal en forma de anillo, de 100 metros de diámetro exterior, con la que se pretende resolver el tránsito de los peatones, que hasta ahora interrumpían el tránsito e incrementaban el ya intenso flujo de vehículos en la zona, especialmente en las horas punta.
Este tramo de vía soporta una intensidad media diaria de entre 105.230 (Campus de Guajara) y 117.791 vehículos (Bomberos), la más elevada de la Isla, según los datos del año 2025 que aporta el servicio de Carreteras de la Corporación insular.
Será en los próximos meses cuando se podrá comprobar si la pasarela peatonal contribuye de manera importante a reducir esas cifras, insoportables desde hace años para los usuarios habituales de la autopista TF-5.
Esta no ha sido la única actuación iniciada en la zona para poner fin a las colas. En mayo de 2023 se finalizaron los trabajos de soterramiento de la TF-24 (la carretera de La Esperanza), con la creación de un ramal que conecta con la TF-5 en dirección Santa Cruz sin tener que pasar por la rotonda del Padre Anchieta. Con ello se pretendía también agilizar el tráfico desahogando la rotonda, al evitar el tránsito de unos 3.500 vehículos diarios. La obra, que se adjudicó en julio de 2021, contó con un presupuesto de 7,9 millones.
Con la apertura del anillo peatonal del Padre Anchieta se incorpora otra de las soluciones aportadas, a la espera de una actuación, el tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, que se demorará varios años, si bien se pretende adjudicar su construcción antes de este verano
La historia de la pasarela del Padre Anchieta empezó en el año 2018, cuando FHECOR Ingenieros Consultores ganó el concurso de ideas promovido por el Cabildo tinerfeño para el diseño de un itinerario peatonal alternativo que mejorase tanto la seguridad de los viandantes como el flujo de vehículos.
El proyecto de obra se aprobó definitivamente en mayo de 2021, cuando también se dio luz verde al expediente de contratación y se abrió el periodo de licitación de los trabajos, con un presupuesto base de 9,7 millones de euros. Las obras se adjudicaron en octubre del año 2021 a la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL), que se hizo con el contrato al que optaron un total de siete propuestas empresariales, por una cuantía de 8.786.706 euros (IGIC incluido) y un plazo de ejecución contractual de 18 meses, que empezaría a contar el 29 de noviembre, tras la firma del acta de replanteo.
Un proceso complejo
A partir de esa fecha se inició un proceso complejo, marcado por modificaciones del proyecto, ampliaciones de plazos, encarecimientos de los materiales y retrasos en las entregas como consecuencia de la guerra de Ucrania, entre otras complicaciones técnicas, y varios sobrecostes, que han llevado a que la infraesturctura haya requerido una inversión adicional de 4,3 millones de euros para poder ser llevada a término.
El anillo es una innovación en ingeniería y movilidad, consolidándose como una de las infraestructuras peatonales más avanzadas de Europa, explica la corporación tinerfeña. La estructura se compone de una viga curva continua, sustentada por soportes estratégicamente ubicados para minimizar el impacto en los viales existentes. El diseño incluye rampas, escaleras y un ascensor, garantizando accesibilidad universal.
El diseño del anillo fue reconocido con los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, destacando su aporte a la movilidad urbana sostenible. Su autor, el ingeniero José Romo, cuenta con una trayectoria internacional en el desarrollo de grandes infraestructuras, entre las que destaca su participación en el Gordie Howe International Bridge, el puente atirantado más largo de Norteamérica.