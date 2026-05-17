Es oficial: la ley obliga a pagar 6 horas semanales a los trabajadores en España para buscar un nuevo empleo

La legislación laboral en España ampara un derecho poco reconocido por los empleados en situaciones de extinción de contrato. Aquellos trabajadores que han recibido una notificación de despido por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción tienen la posibilidad legal de disponer de hasta seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo durante su periodo de preaviso.
Este permiso no posee un carácter universal ni se activa de forma automática ante cualquier escenario de cambio laboral. La normativa restringe su aplicación exclusivamente a los supuestos de despido objetivo, tal y como establece el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores.
El derecho entra en vigor en el momento en que la empresa comunica formalmente la finalización de la relación laboral y se inicia el plazo legal de preaviso, cuya duración habitual está fijada en 15 días.
Durante este intervalo, aunque el vínculo contractual con la compañía permanece vigente, el empleado ya conoce la inminencia de su salida. El mecanismo actúa como una herramienta de transición laboral diseñada con el propósito explícito de facilitar la reincorporación al mercado de trabajo en el menor tiempo posible, mitigando así el impacto derivado del desempleo.
Uso específico del tiempo de permiso
Las seis horas semanales deben dedicarse de manera obligatoria a actividades vinculadas de forma directa con la reinserción laboral. La legislación contempla dentro de este marco las siguientes acciones:
- Asistencia a entrevistas de trabajo y procesos de selección.
- Contacto e inscripción en agencias de colocación.
- Participación en acciones de formación para la empleabilidad.
Por tanto, la normativa no configura este tiempo como un periodo de ocio o descanso genérico, sino como un recurso finalista orientado a la búsqueda activa de empleo.
Carácter retribuido y flexibilidad
La característica principal de esta medida es su carácter retribuido. Las empresas tienen la obligación legal de abonar estas horas como si correspondiesen a tiempo de trabajo efectivo.
Bajo este criterio, el salario mensual del profesional no puede sufrir ningún tipo de reducción o penalización económica. Esta garantía evita que las gestiones para encontrar un nuevo puesto supongan una merma de ingresos adicional para el afectado.
La distribución de las horas tiene un cómputo semanal, lo que otorga al trabajador la flexibilidad necesaria para repartirlas a lo largo del preaviso en función de las necesidades de su agenda y de las ofertas disponibles. Este margen facilita acudir a citas o trámites que no siempre se concentran en un único día.
Respecto al procedimiento, no se exige la tramitación de una solicitud formal compleja, pero el empleado mantiene la obligación de comunicar a la empresa las fechas y horas concretas en las que prevé ausentarse. De este modo, la dirección puede coordinar la actividad ordinaria de la compañía y asegurar la continuidad del servicio mientras se ejerce este derecho laboral.