Romería de Valle de Guerra 2026: horario, recorrido, orquestas de la verbena y cortes de tráfico

La Laguna se transforma este fin de semana en el epicentro de las tradiciones canarias. El área de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, en colaboración con la comisión de fiestas, coordina la celebración de la Romería de Valle de Guerra en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, una de las citas más relevantes del municipio.
El evento principal se desplaza hacia el nordeste este domingo, 17 de mayo. La festividad comenzará oficialmente a las 13:00 horas. Bailarines de El Hierro se desplazarán para acompañar a las imágenes religiosas y a los integrantes del cortejo durante todo el trayecto.
Recorrido y restricciones de tráfico
El Ayuntamiento de La Laguna ha emitido un bando municipal con el itinerario y las restricciones de circulación y estacionamiento.
El recorrido partirá desde la carretera TF-16, a la altura del Bulevar (Plaza de la Iglesia), avanzará hasta la confluencia con la calle Moya y regresará por la misma TF-16 hasta el punto de inicio.
Las prohibiciones de estacionamiento comenzarán a las 06:00 horas en todas las vías del recorrido, excepto en la zona del bulevar de la Plaza de la Iglesia, donde la restricción se aplicará a partir de las 07:00 horas.
Respecto a la circulación, quedará prohibido el acceso de vehículos desde las 08:00 horas en el tramo de la TF-16 comprendido entre el cruce con la calle Ricardo Melchior Booth y el Camino de Moya. Los cortes se realizarán en dichos puntos y los desvíos se efectuarán por vías interiores urbanas.
Cuatro orquestas para la gran verbena
Al finalizar el trayecto romero, una vez que las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza lleguen a la plaza del pueblo, se iniciará una gran verbena tradicional.
Las actuaciones musicales se sucederán de forma consecutiva con la participación de la Orquesta Acapulco, Orquesta Wamampy, Maquinaria Band y Dorada Band.
Historia y origen de la tercera romería más antigua de Tenerife
Los orígenes de esta festividad se remontan a 1765, época en la que los habitantes de la zona celebraban funciones religiosas y bendiciones de ganado alrededor de la plaza. Según los datos históricos recopilados por el especialista Derimán Alonso Hernández, la romería actual está ligada a un acontecimiento ocurrido a mediados del siglo XX.
La antigua imagen del santo sufrió una caída durante una procesión en el año 1944, lo que obligó a adquirir una nueva talla a un precio de 525 pesetas, lote que incluía una yunta de bueyes. Este santo procedía de la iglesia de El Chorrillo y había sido rescatado de un incendio durante la Guerra Civil por el párroco Manuel Díaz Pacheco, quien posteriormente fue destinado a Valle de Guerra.
Con la llegada de la nueva imagen, los vecinos modificaron la procesión tradicional y comenzaron a marchar ataviados con trajes típicos lanzando trigo. No fue hasta el año 1949 cuando se celebró la primera romería oficial con la incorporación de ganado, carretas de labranza engalanadas y parrandas. Posteriormente se sumaron hitos como la incorporación de Santa María de la Cabeza y la Romera Mayor en 1964, el primer Arrastre de Ganado en 1988, la Romera Infantil en 1989 y el Baile de Magos en 1997.