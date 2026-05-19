Subida de temperaturas en Canarias: hasta 12 grados en siete días

El primer episodio de calor severo de este año en Canarias viene en camino, aunque no parece, a priori, que alcance la denominación de ola de calor, lo cual no significa que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pueda activar a partir del viernes o sábado algún aviso, más probable en la mitad oriental del Archipiélago. Las temperaturas en Canarias experimentarán un importante ascenso.
Después de uno de los inviernos más lluviosos y frescos de los últimos años y una primavera que entró con el pie cambiado por un par de borrascas atlánticas, el verano empieza a enseñar la patita a poco más de un mes para que el almanaque confirme oficialmente su llegada.
Si la previsión no cambia, lo peor se espera para los primeros días de la próxima semana, aunque se prevé que los termómetros ya alcancen los 30 grados el sábado y el domingo en puntos del sur de las islas occidentales, incluso es muy probable que se superen en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote.
En una semana, desde ayer hasta el próximo lunes, las temperaturas subirán hasta 12 grados en puntos de medianías del Sur, lo que da idea del calentón atmosférico de las próximas fechas, tanto en Canarias como en la Península.
El repunte térmico, que será más acusado en medianías y cumbres, comenzará poco a poco a partir de hoy. Desde este martes, el mercurio empezará a escalar sin prisa pero sin pausa en los termómetros hasta principios de la semana que viene.
MAÑANA, MÁS CALOR
Por lo pronto, el calor se notará más en las zonas altas, donde se esperan moderados ascensos de las temperaturas, avanza la Aemet. Mañana, dará otra vuelta de tuerca en las medianías y el cielo comenzará a enturbiarse por la entrada de calima ligera, que aparecerá en las islas orientales y se extenderá progresivamente a las medianías del sur y este del resto del Archipiélago.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la calima será “testimonial” este jueves y viernes en las medianías del sureste de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro -incluso no se descarta alguna llovizna por el norte-, no así en la mitad oriental del Archipiélago, donde esos días se podría llegar a los 30 grados en zonas del interior.
El polvo en suspensión seguirá siendo testimonial el viernes, prevé la Aemet, pero el calor apretará aún más, especialmente en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con máximas de 33 grados, una temperatura que se rozará en el sur de Tenerife, según indican los modelos meteorológicos.
El fin de semana se mantendrá la misma tónica, es decir ambiente sofocante y baja humedad, y el repunte de calor podría agudizarse el lunes, aunque las previsiones no son tan fiables con casi una semana de por medio.
NIEBLA EN TENERIFE NORTE
Un factor para tener en cuenta estos días es la pérdida de altitud de las nubes y la consiguiente aparición de niebla en el aeropuerto Tenerife Norte, tal como advirtió ayer Vicky Palma, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria, un fenómeno meteorológico que entra dentro de lo que puede considerarse normal a partir de esta época del año y que podría generar problemas de visibilidad en el aeropuerto lagunero, comprometiendo su operatividad, con posibles retrasos y hasta cancelaciones de vuelos.
El calor también pisará el acelerador en la Península en la segunda mitad de semana, con temperaturas más propias del mes de julio o agosto que de un mayo y primaveral y afectará sobre todo a Andalucía y Extremadura, donde no se descartan que se alcancen los 40 grados en ciudades como Sevilla y Badajoz. La previsión apunta al jueves y viernes como los días más tórridos en el suroeste peninsular.
Aparte del calentón térmico, varios portales meteorológicos avanzan que esta semana podrían producirse en la Península Ibérica precipitaciones asociadas al paso de un frente y apuntan una posible dana que se formaría por el norte, ya en la recta final de la semana, aunque los modelos deberán confirmarlo en las próximas fechas.