La Aemet advierte de rachas de viento muy fuertes, lloviznas y máximas de 30 grados en estas zonas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el pronóstico climatológico para este martes en el archipiélago canario.
La jornada estará marcada por el predominio de cielos nubosos, la posibilidad de lloviznas ocasionales en zonas de medianías y la presencia de viento de componente alisio con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en puntos específicos de las islas.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En la provincia occidental, la previsión meteorológica indica que el norte de las islas registrará cielos nubosos durante las primeras horas del día. No obstante, la nubosidad tenderá a disminuir y a despejarse durante las horas centrales de la jornada. En el resto del territorio de la provincia, predominará una situación de cielos despejados.
La Aemet no descarta la aparición de probables lloviznas ocasionales en las zonas de medianías orientadas al nordeste, especialmente de cara a las últimas horas del día.
Las temperaturas en esta provincia experimentarán pocos cambios en líneas generales. Los valores térmicos más altos se registrarán en la isla de Tenerife, donde los termómetros alcanzarán los 26 grados de máxima. Por el contrario, la temperatura más baja se prevé en la isla de El Hierro, con una mínima de 13 grados.
En lo que respecta al viento, soplará el alisio moderado de forma generalizada. Este fenómeno ganará intensidad y soplará fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, zonas donde la agencia meteorológica avisa de la probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes. En la vertiente oeste y suroeste de las cumbres centrales predominará el régimen de brisas.
Previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas
Por su parte, la provincia de Las Palmas mantendrá una dinámica meteorológica similar, con ligeras variaciones en los termómetros en función de la orientación del relieve.
En la isla de Gran Canaria, los cielos nubosos predominarán en la zona norte, por debajo de una altitud de 800 a 900 metros. Durante las horas centrales del día se prevé la apertura de claros, mientras que a últimas horas existe una baja probabilidad de lloviznas ocasionales en las medianías. Las zonas restantes de la isla permanecerán poco nubosas o totalmente despejadas.
En las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, el pronóstico detalla cielos nubosos en el norte y en el oeste, con una tendencia a la apertura de claros durante la tarde. En las vertientes del sur, el cielo estará poco nuboso durante las horas centrales de este martes.
Las temperaturas en la provincia oriental mantendrán una estabilidad generalizada, aunque se podrán alcanzar los 30 grados en las medianías del este, sur y oeste de Gran Canaria. En la capital, Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 20 grados de mínima.
El viento mantendrá el patrón de alisio moderado, mostrando un comportamiento fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes del sureste y del noroeste de las islas. La Aemet no descarta que estas rachas intensas también se puedan registrar en las zonas de cumbre durante la madrugada. En el suroeste predominará el régimen de brisas.