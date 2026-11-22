Santa Cruz de Tenerife acapara nueve de cada diez contratos del sector audiovisual en Tenerife, situándose como líder de la Isla y de Canarias. Entre marzo y octubre de 2026, la industria generó un total de 13.705 contratos, lo que representa el 17,5% de toda la contratación registrada en la capital (78.492), unas cifras que muestran la sólida implantación que esta actividad está alcanzando en la ciudad.
El municipio, asimismo, encabeza las cifras a nivel regional de esta rama profesional, al concentrar más de la mitad de contratos del Archipiélago, según se desprende del informe elaborado por el Observatorio Socioeconómico de la Sociedad de Desarrollo, donde destaca que el sector audiovisual y de contenidos se erige como el principal motor de generación de contratos en Santa Cruz de Tenerife.
En base a estos datos, a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, la actividad se sitúa, por tanto, como la primera sección económica en volumen de firmas contractuales de la ciudad.
Mientras, a nivel territorial, el peso de la capital es hegemónico: acapara el 91,5% de los contratos del sector de la Isla (14.971) y el 56,1% de Canarias (24.439). Al cierre del pasado mes de octubre, Santa Cruz de Tenerife contaba con 137 empresas inscritas en el sector (frente a una media mensual de 124) y 2.200 empleos afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 260 puestos de trabajo (+13,4 %) respecto a los 1.940 registrados en marzo. Aunque estas cifras representan un peso moderado dentro del tejido productivo global del municipio -el 1,9 % de las empresas y el 1,4 % de los afiliados totales, ocupando el puesto decimoquinto en ambos indicadores-, la capital lidera el empleo audiovisual tanto en Tenerife (donde aglutina el 60,1% de las empresas y el 67,3% de los afiliados) como en el Archipiélago (34,8% de los afiliados de Canarias y segundo municipio en número de empresas con el 29,3 %, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria).
Asimismo, el informe destaca la capacidad de la ciudad para atraer talento externo: en octubre se contabilizaron 2.200 empleos cotizando en Santa Cruz de Tenerife, frente a 930 residentes del municipio afiliados al sector. Esto arroja un saldo neto de atracción laboral de +1.270 puestos, es decir, 2,37 empleos en la capital por cada residente dedicado a esta industria.
El comportamiento mensual revela una estacionalidad marcada por el calendario de producciones. Entre julio y octubre se concentró el 65,5% de la contratación (8.971 firmas), destacando los picos de agosto (2.711 contratos) y octubre (2.981), que por sí solos suman el 41,5% del total del periodo. Debido a la naturaleza intermitente de los rodajes, la modalidad predominante es el contrato temporal a tiempo completo (96,9%), frente al 2,1% de indefinidos.
Esto se traduce en una alta rotación laboral, con una media de 6,7 contratos por puesto de trabajo en estos ocho meses. En contraste, la afiliación muestra una estructura mayoritariamente asalariada, con el 92,5 % de trabajadores por cuenta ajena (2.035), frente al 7,5 % que registran los autónomos (165).
Por subsectores, la actividad de cine, vídeo, televisión y edición musical acapara el 99,1% de los contratos (13.575), dejando un papel residual a la programación y radiodifusión (0,8%) y a la edición (0,2%), ramas estas últimas donde la contratación indefinida sí alcanza tasas mucho mayores (21,3% y 40,9%, respectivamente).
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, detalla que “estos datos vienen acompañados de una fuerte atracción laboral, pues los 2.200 empleos representan el 67,3% de los afiliados de Tenerife, mientras que las 137 empresas ubicadas en la capital representan el 60,1% de todas las de la Isla, donde radican 228 empresas de este sector”.
Por su parte, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destaca que “los datos son relevantes en las categorías de artistas creativos, figuración y reparto, técnicos de grabación audiovisual y apoyo cultural, así como actores. Entre las cuatro ocupaciones reúnen el 90,1% del total de los contratos celebrado”.
Además, en los últimos tres años se ha sido testigo de un crecimiento sostenido gracias al trabajo de Santa Cruz Film Office, que ha permitido al municipio convertirse en referente dentro de las Islas.
Figurantes, técnicos y actores, los perfiles de los trabajadores
El análisis elaborado por el Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife destaca la solidez del tejido empresarial audiovisual en la capital tinerfeña, donde se evidencia que los subsectores de cine, vídeo, televisión y edición musical absorben el 99,1% del volumen de contratación en los últimos ocho meses.
De igual modo, las cifras constatan el 92,5% de empleo por cuenta ajena en la industria audiovisual, frente al 7,5% de profesionales autónomos, aunque en las ramas centradas en programación y radiodifusión (0,8%) y edición (0,2%), la contratación indefinida alcanza tasas mucho mayores (21,3% y 40,9%, respectivamente).
En cuanto al perfil del trabajador, los artistas (figuración y reparto) concentraron 3.879 contratos, seguidos de técnicos de grabación, con 3.538; apoyo artístico, con 2.927; y actores con 2.008. Mientras, los hombres representan el 58,7% de los contratos y el 57,7% de los afiliados, concentrando además casi el triple de trabajo autónomo que las mujeres (10,2% frente a 3,8%). Por edades, la franja de 25 a 44 años agrupa casi la mitad de la contratación (46,6%), seguida de los mayores de 45 años (32,9%) y los menores de 25 (20,6%).
Finalmente, el nivel formativo muestra una correlación directa con la estabilidad, situándose en el 0,8% los empleados con educación primaria y hasta el 7,3 % con titulación universitaria.