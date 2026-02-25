Los rodajes audiovisuales dejan en Canarias más de 432 millones

El sector audiovisual continúa siendo uno de los motores económicos de Canarias. Según el balance del área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Film, en 2025 se rodaron en el Archipiélago 180 producciones, una treintena más que el año anterior, lo que ha supuesto un ingreso directo de 432 millones de euros, el doble que en 2024.
El balance fue presentado por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, acompañado de la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora, quienes se mostraron muy satisfechos con las cifras alcanzadas este año y que “muestran que las Islas son ya un referente claro para las productoras tanto de ámbito estatal como internacional”.
Destacaron también que en 2025 pasaron por Canarias directores como Pedro Almodóvar o Rodrigo Sorogoyen; películas que ahora mismo están nominadas al Goya, como es el caso de La cena, con ocho nominaciones; o producciones internacionales con actores como Johnny Deep, Penélope Cruz, John Travolta y Samuel L. Jackson. La industria audiovisual supone también una actividad impulsora del empleo en Canarias, contabilizándose en 2025 un total de 20.000 contrataciones directas si se tienen en cuenta también los rodajes con destino publicitario.
74% de proyectos españoles
De las 180 producciones contabilizadas, la mayor parte son españolas, con un total de 134 proyectos (74%), y 46 internacionales (26%). Entre todas ellas figuran 67 largometrajes de ficción, 36 documentales; 29 series de ficción y 23 proyectos de animación, además de 16 programas de televisión y 9 cortometrajes.
Cabe recordar que todas las productoras audiovisuales que vienen a rodar a Canarias tienen la obligación de contratar equipos de las Islas. En el caso de las internacionales, deben contratar a una empresa canaria de service, mientras que las estatales lo harán respecto al equipo técnico y artístico.
Tal y como apuntan desde el Gobierno de Canarias, entre los atractivos para las productoras que vienen a Canarias se encuentran los incentivos fiscales, posiblemente de los más interesantes que se ofertan actualmente en Europa, la variedad de paisajes y el clima.