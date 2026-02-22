El Cabildo cifra en 117 millones el impacto de los rodajes en Tenerife

El Cabildo de Tenerife informó ayer de que el sector audiovisual dejó el año pasado un impacto económico de 117 millones de euros, cifra que supera en prácticamente un 80% los 64,9 millones contabilizados en el año 2024 y que, además, se coloca por encima de los 103 millones de euros que se contabilizaron en 2023, y que era la mayor cifra alcanzada hasta el momento.
Durante el pasado año la Isla acogió un total de 166 producciones audiovisuales, frente a las 145 de 2024, muy cerca del récord histórico de 189 producciones de 2021.
Estos son algunos de los datos de balance del sector durante el año pasado recabados por Tenerife Film Commission que, además, revelan que los rodajes permitieron generar 4.249 empleos, un 15 % más que en 2024 (cuando registró 3.696).
Por tipología de proyectos, se rodaron hasta 31 largometrajes de ficción, lo que supone 20 proyectos más que el año previo. Destaca la estabilización del balance de series de ficción para plataformas y cadena de televisión, que ascendieron a 15.
Además, se rodaron ocho programas de televisión, así como cinco largometrajes documentales y dos docuseries. En referencia a los proyectos de animación, los estudios participaron en 9 proyectos distintos. En paralelo, se realizaron 35 spots de publicidad y 51 sesiones de fotografía. En cuanto a los proyectos exclusivos de posproducción, se contabilizaron 4.
Del total de proyectos realizados, alrededor del 60% fueron producciones internacionales, con un total de 98, mientras que 62 fueron producciones nacionales. Desde el Cabildo se destaca el récord histórico en el número de jornadas de rodaje contabilizadas en 2025: un total de 1526, frente al máximo de 1207 jornadas previamente registrado en 2021.
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani destaca que “impulsamos un modelo de producción responsable y sostenible. En 2026, el reto es seguir mejorando la experiencia de las productoras, simplificando trámites y agilizando permisos para reforzar la competitividad de Tenerife como destino de rodajes, así como ver materializados los acuerdos de formación que tenemos actualmente en marcha” asegura.
El aumento significativo del número de días de rodaje, en relación con la cifra total de producciones, indica que los rodajes se alargan considerablemente en el tiempo en la isla, hay una permanencia más prolongada de los proyectos en la Isla.
El alza de producciones en 2025 se explica, en gran medida, por el incremento de los largometrajes, con 31 proyectos, frente a los 11 realizados en 2024. De entre las películas extranjeras que acogió Tenerife en 2025, destaca el largometraje americano Day Drinker, producido por Lionsgate. La película reúne a Johnny Depp y Penélope Cruz como protagonistas por cuarta vez en pantalla en una historia de intrigas en alta mar.
Además, se rodaron en Tenerife un total de 15 series para plataformas y cadenas destacadas como Paramount, Netflix, Amazon Prime y Movistar.
Largometrajes de animación
El sector de la animación mantuvo una presencia relevante en 2025, con cinco largometrajes, cuatro de ellos, internacionales, y dos series, todas acogidas al incentivo fiscal. La inversión total en animación, considerando proyectos anuales y plurianuales, fue de 15,2 millones de euros, ligeramente inferior a los 19 millones registrados en 2024. Estos proyectos generaron 2.942 días de trabajo y emplearon a 910 personas.
La inversión en proyectos de posproducción experimentó un notable crecimiento,de cerca del 50%, con 4,2 millones de euros. Según explica el Cabildo, este dato confirma el fortalecimiento de Tenerife como enclave para servicios avanzados de posproducción digital y VFX.
Un total de 52 producciones hicieron uso del incentivo fiscal el año pasado, frente a las 37 de 2024 y las 26 de 2023. Destaca, especialmente, el uso del incentivo nacional, por inversión en producciones o coproducciones españolas, que se ha duplicado respecto al año anterior, con 34 proyectos. Además, hay una tendencia creciente por parte de las productoras locales, históricamente asentadas en Tenerife, de acogerse al incentivo fiscal, algo menos habitual en ejercicios anteriores. El contrato de financiación es el instrumento que ha facilitado en mayor medida que proyectos más independientes acceda al incentivo fiscal.
En torno a 90 empresas asociadas a Tenerife Film Commission trabajan de forma habitual en las producciones locales, nacionales e internacionales que se desarrollan en la Isla.
“El sector audiovisual es un motor de empleo de alta cualificación”
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, explica que “el sector audiovisual en Tenerife ya no es una promesa, es un motor de empleo de alta cualificación. El balance de 2025 de la Tenerife Film Commission arroja un récord histórico de impacto económico: las producciones generaron 117 millones de euros en la Isla, la cifra más alta hasta la fecha. Pero más allá de la facturación, lo que quiero destacar hoy es el capital humano”.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señala que “estos resultados son fruto de una estrategia clara de posicionamiento internacional alineada con las entidades públicas y las empresas del sector audiovisual, el acompañamiento personalizado a las producciones y la colaboración público privada. Más allá de las cifras, el verdadero éxito está en el crecimiento del capital humano”.