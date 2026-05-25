Miles de comercios en Canarias, entre la espada y la pared por los altos alquileres

El encarecimiento de los alquileres de locales comerciales en las zonas turísticas y en las capitales canarias amenaza la continuidad de miles de negocios en las Islas. Es la voz de alerta que lanza la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (Fedeco), que advierte de la “situación límite” que soportan los trabajadores por cuenta propia, obligados a destinar casi la mitad de sus ingresos a afrontar el desbocado coste de los arrendamientos.
“El precio de los locales está expulsando del mercado a emprendedores y negocios históricos que forman parte de nuestra identidad social y cultural; si no se actúa, corremos el riesgo de ver desaparecer buena parte del tejido empresarial canario”, subraya Antonio Luis González, presidente de Fedeco Canarias.
La organización empresarial destaca que la presión inmobiliaria, unida a la especulación y la “competencia desleal” de grandes cadenas y fondos de inversión, están “vaciando la identidad” de las ciudades y “mermando la viabilidad” de los pequeños comercios tradicionales y los establecimientos de hostelería, especialmente en las áreas capitalinas y núcleos turísticos, donde el impacto del encarecimiento de los locales es más acusado.
Fedeco Canarias reclama a las administraciones públicas (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias) que afronten “con urgencia” esta situación a través de medidas que garanticen a los pequeños empresarios “seguir operando”, entre ellas una regulación de precios en zonas tensionadas, ayudas directas al alquiler, una bolsa de locales vacíos y la recuperación de locales públicos en desuso.
Para la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, el encarecimiento de los alquileres de los locales no solo amenaza la continuidad de miles de negocios, sino que compromete la vida de los barrios, el empleo y la propia sostenibilidad de la economía turística y de servicios del Archipiélago.
El secretario general de Fedeco Canarias, Víctor Sánchez Cruz, afirma que el alquiler “ya no es un gasto más”. En su opinión, se trata de “una barrera estructural que frena la modernización, el relevo generacional y la creación de empleo en sectores clave como el comercio y la hostelería”.
Comercio online
El comercio de proximidad afronta también otro reto considerable: el cambio de los hábitos de consumo. Comprar por Internet se ha convertido en una opción preferente por su fácil accesibilidad desde cualquier sitio a una oferta casi infinita y con la posibilidad de comparar precios en cuestión de segundos. El sector admite que ya no compite únicamente con otros comercios, sino con algo mucho más difícil: la comodidad que aporta el entorno digital.
Frente a este nuevo desafío, los representantes del comercio de cercanía insisten en que el sector no puede ni debe intentar replicar ese modelo y apunta que el valor diferencial está en la atención personalizada, el conocimiento del cliente, la inmediatez real, la confianza y la calidad del servicio. Pero para que ese valor sea percibido, el consumidor debe reconocerlo y, sobre todo, estar dispuesto a pagarlo.