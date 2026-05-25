Un hombre de 55 años, en estado crítico tras ser atropellado en La Laguna

Un hombre de 55 años se encuentra ingresado en estado crítico tras haber sufrido anoche un atropello en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El accidente obligó a movilizar a diversos servicios de emergencia.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta del suceso se recibió exactamente a las 22.24 horas. En la llamada se advertía de que una persona había sido arrollada por un automóvil en la carretera TF-13 y requería asistencia sanitaria urgente sobre la vía.
Al lugar de los hechos se desplazó de inmediato el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario asistió y logró estabilizar al afectado, quien presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Debido a la gravedad de las lesiones, el herido fue trasladado de urgencia en la ambulancia medicalizada para su ingreso con pronóstico crítico en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
En el operativo también intervinieron agentes de la Policía Local, quienes se encargaron de regular el tráfico en la zona de la TF-13 e instruyeron las diligencias oportunas.