Buscan a Gabriel, desaparecido en Tenerife: es una persona vulnerable

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Gabriel G.A, desaparecido en Tenerife desde el 16 de mayo.
El hombre de 30 años, y en situación de “vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Santa Cruz, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,78 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo y ojos castaños, con una mancha anaranjada en el ojo izquierdo.
🆘 DESAPARECIDO— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) May 23, 2026
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Fuente: sosdesaparecidos
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Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Gabriel a que contacten con los teléfonos 868 286 726.
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