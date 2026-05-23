desapariciones

Buscan a Gabriel, desaparecido en Tenerife: es una persona vulnerable

El hombre de 30 años, y en situación de “vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Santa Cruz
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Gabriel G.A, desaparecido en Tenerife desde el 16 de mayo.

El hombre de 30 años, y en situación de “vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Santa Cruz, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,78 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo y ojos castaños, con una mancha anaranjada en el ojo izquierdo.

Noticias relacionadas
  1. Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en TenerifeLocalizan a Gabriel Alejandro, que había desaparecido en Tenerife
  2. Buscan a Patri, desaparecido en Tenerife: es una persona de “alta vulnerabilidad”

Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Gabriel a que contacten con los teléfonos 868 286 726.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas