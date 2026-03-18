Buscan a Graciela, desaparecida en Canarias

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a una mujer de 38 años que desapareció el pasado lunes, 16 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de Graciela R.J, que mide 1,70 metros, tiene los ojos marrones y el pelo rubio.
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Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.
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