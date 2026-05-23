Milagro en Icod de los Vinos: sobrevive a una caída desde varios metros en una zona escarpada

Un aparatoso accidente en el litoral del norte de la isla ha encendido todas las alarmas de los equipos de emergencia ciudadana. Un menor de 17 años de edad ha resultado herido con lesiones de consideración tras sufrir una caída desde una altura de varios metros en la escarpada costa de Punta de la Centinela. Este suceso en Icod de los Vinos obligó a activar un complejo e inmediato dispositivo de salvamento que incluyó la participación de recursos terrestres y un helicóptero de rescate, debido a la inaccesibilidad del terreno donde quedó atrapada la víctima.
Según han especificado los portavoces oficiales del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias, la alerta ciudadana se registró exactamente a las 10:09 horas de la mañana de este sábado. De forma inmediata, la sala operativa del 112 movilizó hacia el municipio norteño a las dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a patrullas de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil para coordinar la zona de operaciones.
Los detalles del espectacular rescate aéreo en la Punta de la Centinela
Los primeros operarios en tomar contacto con el afectado fueron los miembros de los Bomberos de Tenerife, quienes consiguieron descender a pie de forma minuciosa por las laderas del acantilado costero para estabilizar al menor herido y proporcionarle los primeros auxilios médicos de urgencia. No obstante, tras realizar una rigurosa valoración orográfica sobre el terreno y constatar que las vías de escape terrestres presentaban un riesgo extremo, los mandos del operativo determinaron que no era posible realizar la evacuación por tierra bajo los estándares mínimos de seguridad obligatorios. Ante esta crítica situación geográfica, se solicitó formalmente al Centro Coordinador la activación urgente de un recurso de rescate aéreo de alta montaña y costa.
Pocos minutos después, hizo acto de presencia en el litoral icodense el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Ejecutivo autónomo. En una maniobra de alta precisión técnica, los rescatadores de la aeronave se descolgaron mediante el sistema de grúa sobre la escarpada superficie de roca. Con la estrecha e indispensable colaboración de los bomberos que custodiaban al menor en tierra firme, el personal del GES logró asegurar al paciente en la camilla de evacuación, izarlo de forma limpia hacia el interior del aparato y proceder a su inmediato despegue con dirección a la helisuperficie municipal de La Guancha, el punto logístico de transferencia sanitaria más seguro y cercano.
Diagnóstico médico y traslado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias
Una vez que el helicóptero del GES tomó tierra en la pista de La Guancha, los facultativos y el personal técnico sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) aguardaban a pie de pista para asumir el control de la emergencia médica. Tras una exploración secundaria exhaustiva en el interior de la ambulancia de soporte vital avanzado, el personal médico constató que el menor presentaba diferentes traumatismos y policontusiones de carácter moderado, determinando que su pronóstico quedaba a expensas de la evolución clínica y de pruebas radiológicas complementarias en un centro hospitalario de tercer nivel para descartar complicaciones internas severas.
Dada la tipología de las lesiones producidas por el impacto contra las rocas, la ambulancia medicalizada del SUC emprendió ruta de urgencia por carretera para trasladar al herido hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Durante todo el desarrollo de las maniobras de salvamento y posterior aseguramiento de la zona, tanto los agentes de la Policía Local como los componentes de la Benemérita Guardia Civil mantuvieron un cordón de seguridad perimetral para facilitar el tránsito libre y seguro de los vehículos pesados de extinción y las unidades médicas, cerrando con éxito un incidente costero que, pese a la espectacularidad de las maniobras en el acantilado, pudo ser controlado gracias a la rápida coordinación de los servicios públicos del archipiélago.