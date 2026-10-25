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Una mujer de 37 años, grave tras salirse de la carretera con su coche en La Palma: evacuada en helicóptero

El accidente ocurrió a las 08:02 horas en la carretera Costa Malpaís, una zona de difícil acceso que complicó las labores de emergencia
Una mujer, herida grave al salirse de la carretera con su coche en La Palma: evacuada en helicóptero
La dificultad de acceso al lugar del accidente obligó a movilizar un helicóptero del GES para evacuar a la afectada. / 112 Canarias
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Una mujer de 37 años ha resultado herida grave este domingo, 25 de octubre, después de que un vehículo se saliera de la vía en la carretera Costa Malpaís, en el municipio de Fuencaliente, en La Palma. La dificultad de acceso al lugar del accidente obligó a movilizar un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) para evacuar a la afectada.

El incidente se produjo a las 08:02 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la salida de vía de un vehículo en una zona de difícil acceso.

Tras recibir el aviso, el 112 activó a los Bomberos de La Palma, el Grupo de Emergencias y Salvamento, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.

Rescate en helicóptero en Fuencaliente

Los Bomberos de La Palma consiguieron rescatar a la mujer en el lugar del accidente. Posteriormente, el helicóptero del GES completó su evacuación aérea hasta el Hospital General de La Palma.

El Servicio de Urgencias Canario movilizó una ambulancia medicalizada y otras dos de soporte vital básico para atender la emergencia.

Los sanitarios asistieron a la afectada, que presentaba policontusiones de carácter grave en el momento inicial de la valoración.

Tras la evacuación aérea y el aterrizaje del helicóptero, una ambulancia trasladó a la mujer al servicio de urgencias del Hospital General de La Palma.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil colaboraron con el dispositivo de emergencias y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

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