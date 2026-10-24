Un joven de 19 años, grave tras un accidente con dos motos y un coche en Tenerife

Dos hombres de 19 y 46 años han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en un accidente de tráfico registrado este sábado, 24 de octubre, en la carretera TF-24, a la altura del kilómetro 40, en el municipio de La Orotava, en Tenerife. En el siniestro se vieron implicadas dos motocicletas y un turismo.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo sobre las 14.52 horas, cuando la sala operativa recibió una alerta que informaba del accidente.
La gravedad de las lesiones de uno de los afectados obligó a movilizar un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de una ambulancia sanitarizada.
Evacuado en helicóptero hasta el Hospital de La Candelaria
A su llegada al lugar, el personal sanitario del SUC, junto con efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja del Parque Nacional del Teide, atendió a los dos heridos.
El más grave, un joven de 19 años, presentaba varios traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizado por los equipos sanitarios, fue evacuado en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
El segundo afectado, un hombre de 46 años, sufrió un traumatismo craneal y otro en un miembro superior, ambos de carácter moderado. Fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
Los agentes, junto con el personal de Cruz Roja, colaboraron en las labores necesarias para facilitar la toma y el despegue del helicóptero medicalizado.