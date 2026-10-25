Cinco personas heridas al encallar su velero en el norte de Lanzarote

Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de Lanzarote han rescatado a primera hora de este domingo a los cinco ocupantes de un velero francés que se quedó sin motor en la costa de Órzola, al norte de la isla.
Según ha informado a Europa Press el organismo estatal, fue sobre las 05.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) avisó sobre una embarcación sin gobierno, por lo que se activó a la Salvamar Acrux y al Helimer 201, así como a los bomberos.
🕕 Esta madrugada, los controladores del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas han movilizado a la Salvamar Acrux y al helicóptero Helimer 211 tras recibir el aviso 📱de un velero francés con 5 personas a bordo y sin gobierno junto al espigón de Órzola. Se movilizatambién @BomberosLN ⛵️ El patrón logra alcanzar la costa por sus propios medios, mientras que los otros 4 ocupantes permanecen en una balsa salvavidas hasta ser rescatados por los Bomberos de Lanzarote con una moto de agua. Posteriormente, la Salvamar Acrux recupera la balsa. ▶️Los cinco tripulantes han sido rescatados con vida (2 de ellos con hipotermia y erosiones leves). El velero quedó embarrancado y destrozado en la escollera, pero sin riesgo para la navegación. 👏Agradecimientos: @BomberosLN @112canarias @guardiacivil Lanzarote @emerlanONG #DGMM #SalvamentoMaritimo— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 25, 2026
Trasladan al hospital a los ocupantes del velero
Por su parte, los ocupantes tuvieron que abandonar el barco, llegando a tierra uno de ellos por sus propios medios y siendo los otros cuatro rescatados de la balsa salvavidas en la que se habían refugiado y llevados luego a tierra. Las fuentes han indicado que se trata de tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 30 años.
Aquí, Emergencias de Lanzarote ha explicado que estas cinco personas presentaron han sido trasladados al hospital por diferentes golpes, aunque ninguno de gravedad.
De igual modo, el Consorcio añadió que el barco acabó encallado y volcado sobre un lateral en las rocas de la costa de Órzola, por lo que está analizando la posibilidad de sacar la embarcación y comprobando que no hay riesgo de derrame de combustible.