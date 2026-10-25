sucesos

Cinco personas heridas al encallar su velero en el norte de Lanzarote

Uno de los afectados abandonó el barco a pie por la zona de las rocas y los otros cuatro en una balsa
Cinco personas heridas al encallar su velero en el norte de Lanzarote
Cinco personas heridas al encallar su velero en el norte de Lanzarote. / Salvamento Marítimo
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de Lanzarote han rescatado a primera hora de este domingo a los cinco ocupantes de un velero francés que se quedó sin motor en la costa de Órzola, al norte de la isla.

Según ha informado a Europa Press el organismo estatal, fue sobre las 05.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) avisó sobre una embarcación sin gobierno, por lo que se activó a la Salvamar Acrux y al Helimer 201, así como a los bomberos.

Trasladan al hospital a los ocupantes del velero

Por su parte, los ocupantes tuvieron que abandonar el barco, llegando a tierra uno de ellos por sus propios medios y siendo los otros cuatro rescatados de la balsa salvavidas en la que se habían refugiado y llevados luego a tierra. Las fuentes han indicado que se trata de tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 30 años.

Aquí, Emergencias de Lanzarote ha explicado que estas cinco personas presentaron han sido trasladados al hospital por diferentes golpes, aunque ninguno de gravedad.

De igual modo, el Consorcio añadió que el barco acabó encallado y volcado sobre un lateral en las rocas de la costa de Órzola, por lo que está analizando la posibilidad de sacar la embarcación y comprobando que no hay riesgo de derrame de combustible.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas