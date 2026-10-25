Un coche en llamas provoca grandes retenciones en la TF-1

El incendio de un coche en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1) ha provocado este domingo, 25 de octubre, grandes retenciones a la altura de Güímar. El fuego obligó a movilizar a los bomberos y a cortar uno de los carriles de circulación, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
El incidente se registró sobre las 09:30 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por un vehículo que estaba ardiendo en el arcén de la autopista, a la altura del kilómetro 25, antes de los túneles de Güímar.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que lograron extinguir las llamas. El vehículo permaneció en el arcén tras la intervención.
🔴🔴 Arde un coche en la TF-1 en dirección Santa Cruz y pasando los túneles de Güímar. El incidente, ocurrido en la mañana de hoy domingo, ha ocasionado importantes retenciones en la vía. 📲📲 Sigue leyendo en DIARIO DE AVISOS https://t.co/cRAup5kekm— Diario de Avisos (@diariodeavisos) October 25, 2026
Un carril cortado y retenciones en la TF-1
Aunque el incendio quedó extinguido, uno de los carriles continuaba cortado en el momento de la información facilitada sobre el incidente.
Esta restricción provocó dificultades para circular por la zona, con una importante acumulación de vehículos.