Clavijo pide a Sánchez seis “medidas urgentes” tras el repunte migratorio en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha enviado una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que reclama seis medidas urgentes ante el aumento de las llegadas de migrantes por la ruta atlántica. Según los datos difundidos por el Ejecutivo autonómico, 3.814 personas han llegado al Archipiélago durante octubre, de las que 2.776 lo hicieron a El Hierro.
La misiva solicita un plan extraordinario de contingencia, más recursos de Salvamento Marítimo, una reunión urgente de la Junta de Seguridad Canarias-Estado y una mayor implicación de la Unión Europea para afrontar el incremento de las embarcaciones que alcanzan las costas de las Islas.
El Gobierno de Canarias sostiene que las administraciones deben anticiparse a una posible continuidad de las llegadas durante los próximos meses, especialmente en las Islas con mayor presión sobre sus recursos de acogida y atención sanitaria.
Clavijo pide explicaciones sobre los recursos movilizados por el Estado
Uno de los principales asuntos que plantea el presidente canario es qué medidas había preparado el Gobierno central antes del reciente incremento de llegadas.
Clavijo recuerda que Canarias llevaba meses advirtiendo de que la reducción temporal de las entradas no significaba que la ruta migratoria atlántica hubiera dejado de utilizarse.
En su carta, hace referencia a informaciones sobre informes de los servicios de inteligencia del pasado julio y a declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias que, según sostiene, apuntaban a una posible reactivación.
Por este motivo, pide al Ejecutivo de Sánchez que concrete qué recursos adicionales movilizó ante esas advertencias y cuáles siguen pendientes de desplegar.
“No se trata de buscar responsabilidades retrospectivas, sino de garantizar que la anticipación, la coordinación institucional y la disponibilidad de recursos estén a la altura de una situación que afecta directamente a la seguridad de las personas”, señala Clavijo.
La preocupación del Ejecutivo autonómico se concentra especialmente en El Hierro. La Isla ha recibido, según las cifras de la nota de prensa, cerca del 73% de las personas llegadas a Canarias durante octubre.
El presidente canario ya había advertido de las dificultades que afrontan los dispositivos de atención y los servicios sanitarios herreños ante el incremento de desembarcos.
Las seis medidas que Canarias reclama al Gobierno de España
En la comunicación remitida a Sánchez, Clavijo plantea seis actuaciones para reforzar la respuesta institucional.
1. Convocar una Junta de Seguridad extraordinaria. El presidente solicita una reunión urgente entre Canarias y el Estado para analizar las previsiones de llegadas, revisar los recursos disponibles y coordinar los dispositivos.
2. Aprobar un plan de contingencia. La propuesta contempla reforzar Salvamento Marítimo, los medios de vigilancia y rescate, la atención sanitaria de emergencia y los centros de primera acogida y derivación. Clavijo reclama especial atención a El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con financiación suficiente.
3. Intensificar la cooperación con países africanos. Canarias pide una iniciativa diplomática con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para mejorar el intercambio de información, prevenir las travesías peligrosas y combatir las redes de tráfico de personas.
4. Reclamar más apoyo de la Unión Europea. El Gobierno autonómico plantea activar los mecanismos de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo que resulten aplicables, aumentar los recursos operativos y financieros y reforzar la participación de Frontex dentro de sus competencias.
5. Incluir a Canarias en el futuro mecanismo europeo de emergencias. Clavijo solicita que España defienda la presencia del Archipiélago en el Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores, teniendo en cuenta su condición de región ultraperiférica y frontera marítima con África.
6. Establecer reuniones de seguimiento semanales. La última propuesta consiste en crear un mecanismo permanente de coordinación entre ambos gobiernos mientras persista la situación, para compartir previsiones y comprobar el cumplimiento de los compromisos.
“Canarias no puede seguir afrontando cada reactivación como una emergencia imprevisible”
El presidente autonómico considera que la experiencia de los últimos años obliga a sustituir las respuestas de urgencia por una planificación estable entre Canarias, el Estado y las instituciones europeas.
“Canarias no puede seguir afrontando cada reactivación de la ruta atlántica como si se tratara de una emergencia imprevisible”, afirma en la carta.
Clavijo también defiende la colaboración humanitaria mantenida por las instituciones canarias, aunque insiste en que debe existir una distribución de responsabilidades entre las administraciones.
“Canarias ha demostrado sobradamente su compromiso humanitario y su disposición a colaborar lealmente con todas las administraciones. Pero esa colaboración no puede confundirse con la aceptación de que nuestro territorio deba asumir, de manera recurrente y desproporcionada, las consecuencias de una situación cuya gestión exige una respuesta estatal y europea”, sostiene.
El presidente concluye solicitando a Sánchez una respuesta concreta a las seis propuestas, así como información sobre las actuaciones extraordinarias que el Estado ha adoptado o prevé desplegar.
“La solidaridad de Canarias está fuera de toda duda. Lo que no puede estar permanentemente en cuestión es la responsabilidad del Estado de garantizar que esa solidaridad sea compartida”, señala.
La carta se produce después de que Clavijo anunciara el pasado 20 de octubre su intención de convocar el pacto canario por la migración ante el nuevo incremento de llegadas por la ruta atlántica.