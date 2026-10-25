Nuevos cortes en la TF-1 desde este domingo: horarios, tramos afectados y desvíos

La autopista del Sur de Tenerife (TF-1) tendrá nuevos cortes de tráfico desde este domingo, 25 de octubre, por las obras de rehabilitación del asfalto. Los trabajos comenzarán a las 22:00 horas y afectarán principalmente a la circulación en dirección a Santa Cruz de Tenerife, con desvíos en varios puntos de la vía.
El Cabildo de Tenerife ha informado de que estas restricciones se prolongarán, en horario nocturno, hasta las 6:00 horas del jueves 29 de octubre. Las actuaciones afectarán a tramos próximos a Radazul, Tabaiba, Barranco Hondo, Candelaria y el Polígono Industrial de Güímar.
Los trabajos corresponden a la quinta fase del programa de rehabilitación de la TF-1. Incluyen la retirada del pavimento deteriorado, la colocación de una nueva capa de asfalto y la señalización de la carretera.
Dónde habrá cortes en la TF-1 y qué desvíos se habilitarán
El dispositivo de tráfico contempla dos zonas principales de intervención, con modificaciones en los carriles disponibles y en los accesos a determinados enlaces.
Primer tramo: entre los kilómetros 8,8 y 11,9
Las obras afectarán a los vehículos que circulen en dirección a Santa Cruz de Tenerife.
Para mantener el tráfico, se habilitará un paso provisional por un carril de la calzada contraria, lo que también reducirá la capacidad de circulación en sentido sur.
Además, se establecerá un itinerario alternativo por la vía de servicio de Radazul hasta Santa María del Mar, ya en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Los enlaces afectados serán:
- Enlace 11: Barranco Hondo.
- Enlace 10: Tabaiba.
También habrá afecciones en las paradas de guaguas de Barranco Hondo (7198) y Tabaiba (7199).
Segundo tramo: entre los kilómetros 18,5 y 19,5
En el entorno del Polígono Industrial de Güímar y Arafo se cerrará la calzada en dirección a Santa Cruz.
Los vehículos podrán continuar hacia la capital mediante un paso provisional por la calzada contigua, donde se habilitará un carril para este sentido.
Estas actuaciones afectarán a los accesos del Polígono Industrial de Güímar y Arafo y al enlace 17 de Candelaria.
También se prevén modificaciones en las paradas de guaguas del enlace del Polígono de Güímar (7195) y de El Socorro.
Horario de los cortes de tráfico en la TF-1
El calendario comunicado por el Cabildo para esta primera fase de afecciones es el siguiente:
- Inicio: domingo 25 de octubre, a las 22:00 horas.
- Periodo de trabajos: noches comprendidas entre el domingo y el jueves.
- Finalización prevista de estas restricciones: jueves 29 de octubre, a las 6:00 horas.
Las obras se desarrollarán durante la noche para reducir su impacto sobre los periodos de mayor circulación.
Aunque los cortes se concentran en los tramos señalados, los cambios de carril y los desvíos pueden afectar tanto a los vehículos que se dirigen a Santa Cruz como a quienes circulan hacia el sur de Tenerife.
Recomendaciones para circular por la TF-1 durante las obras
El Cabildo de Tenerife pide a los conductores que utilicen la autopista del Sur durante las próximas noches que planifiquen sus desplazamientos con antelación y presten especial atención a los desvíos señalizados.
También recomienda moderar la velocidad, extremar la precaución en los tramos de obra y seguir las indicaciones del personal encargado de regular la circulación.
Los usuarios pueden consultar las incidencias y restricciones de tráfico a través del Centro de Información de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
La rehabilitación forma parte de una intervención más amplia sobre 18,6 kilómetros de la TF-1, entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, con una inversión cercana a los 14 millones de euros y un plazo global de ejecución de seis meses.