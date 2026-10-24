Atención al cambio de hora en Tenerife: Titsa modifica los horarios de 12 líneas de guagua

El cambio de hora en Canarias, previsto para la madrugada de este domingo 25 de octubre, modificará temporalmente los horarios de 12 líneas de guagua de Titsa en Tenerife. La empresa pública del Cabildo ha anunciado que determinados servicios nocturnos adelantarán sus salidas una hora respecto a los horarios publicados.
La medida afectará a los viajes programados entre las 2:00 y las 5:00 horas de la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, coincidiendo con la entrada en vigor del horario de invierno.
Durante esa noche, los relojes deberán retrasarse una hora en Canarias. Así, cuando sean las 2:00 de la madrugada, volverán a marcar la 1:00, lo que obligará a adaptar algunos servicios de transporte público.
Las 12 líneas de Titsa afectadas por el cambio de hora
Según ha informado Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), los servicios nocturnos de las siguientes líneas se regirán por el horario correspondiente al sábado:
- Línea 014
- Línea 104
- Línea 110
- Línea 111
- Línea 137
- Línea 467
- Línea 711
- Línea 970
- Línea 971
- Línea 972
- Línea 974
- Línea 975
En concreto, las salidas previstas entre las 2:00 y las 5:00 horas se realizarán una hora antes con respecto a la hora que figura en los horarios habituales publicados por la compañía.
Este ajuste afecta únicamente a los servicios indicados que operen durante esa madrugada, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta la modificación para planificar sus desplazamientos.
Dónde consultar los horarios de las guaguas de Titsa
La empresa pública recomienda consultar la información antes de viajar para evitar confusiones derivadas del cambio al horario de invierno.
Los pasajeros pueden comprobar los horarios y las posibles modificaciones a través de la página web oficial de Titsa, el teléfono de atención al cliente 922 531 300 o las redes sociales de la compañía.
El cambio al horario de invierno tendrá lugar durante la madrugada del domingo 25 de octubre en toda España. En Canarias, los relojes se retrasarán de las 2:00 a la 1:00 horas, mientras que en la Península y Baleares pasarán de las 3:00 a las 2:00.
De esta forma, la noche del sábado al domingo tendrá una hora más, aunque los viajeros que utilicen alguna de las 12 líneas nocturnas afectadas deberán prestar especial atención a los horarios de salida.