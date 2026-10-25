El cementerio de Traslarena recupera, 40 años después, la misa en honor a los difuntos

Tras más de cuatro décadas de espera y silencio, el cementerio de Traslarena, en el pueblo santacrucero de San Andrés, volverá a albergar un oficio religioso con motivo del Día de los Difuntos. Los vecinos más veteranos del lugar sitúan las últimas misas celebradas en este entorno a principios de la década de los 80, una época en la que, según recuerdan, la emblemática capilla ya se encontraba derruida y sin posibilidad de uso litúrgico.
Tras los recientes trabajos de rehabilitación de este emblemático camposanto, junto a la playa de Las Teresitas, el próximo 2 de noviembre, a las 10.00 horas, marcará un hito histórico para los residentes con la celebración de una liturgia en la recuperada capilla de Traslarena. La iniciativa, largamente solicitada por los propios vecinos desde que se inició la recuperación del templo, ha sido impulsada de forma definitiva por el cura párroco del pueblo marinero de San Andrés.
El retorno del culto al popular camposanto coincide con un avance en las obras de recuperación del patrimonio local. Según informa el secretario de la asociación de vecinos El Pescador de San Andrés, Marcos Cova, los trabajos de restauración ya han completado con éxito su primera fase, centrada en la infraestructura y la consolidación del edificio de la capilla, mientras que actualmente se avanza en una segunda etapa de intervenciones para su total puesta a punto. Con este acto en honor a los difuntos, el cementerio no solo recupera una tradición perdida hace más de 40 años, sino que también reabre un espacio histórico recuperado para el uso y memoria de todos los vecinos.
El pasado 10 de diciembre de 2025, Traslarena volvió a abrir sus puertas tras un largo proceso de rehabilitación, después de 61 años condenado al olvido. Tras largos conflictos mantenidos a lo largo de los años entre las administraciones públicas y los vecinos de la zona, la necrópolis quedó casi abandonada, presentando un estado casi en ruinas.
Ahora, Traslarena ha renacido como si el tiempo se hubiera detenido tras sus blancos muros. Tumbas restauradas, una nueva capilla, una placa conmemorativa con los nombres de los enterrados y hasta el resurgir del antaño camino de piedras que cruza el espacio flanqueado de cruces y recuerdos han formado parte de la primera fase de la restauración del camposanto, cumpliéndose parte de una deuda histórica que comenzó el 1 de noviembre de 2023, cuando se selló un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz para impulsar su rehabilitación.
Este cementerio, con 132 años de historia, hoy se ha convertido en símbolo de la memoria. Un recinto funerario que surgió a finales de 1893 tras una epidemia de cólera, que se saldó con la vida de muchos vecinos, para luego permanecer durante largos años en un completo olvido. Por ello, su rehabilitación ha sido un paso no solo de reconocimiento sino de justicia social.
Historia
Cova recuerda que “en 2018, se empezó a movilizar al pueblo para rescatar este lugar, que se encontraba en un estado lamentable. Se repartieron huchas para recaudar fondos, con lo que se logró la reposición de más de 180 cruces. Pero cuando íbamos a empezar con la capilla, recibimos la llamada del director de Patrimonio Histórico del Gobierno, Miguel Ángel Clavijo, quien nos citó el 1 de noviembre de 2023 y dio su palabra de que el cementerio se iba a rehabilitar. La primera fase de las obras ha sido un sueño hecho realidad y, como prueba, después de 40 años, en unos días volverá a celebrarse en su capilla una misa en honor a los difuntos”.
La segunda fase del proyecto de recuperación de Traslarena, que será más importante, ya está en marcha. El objetivo del Gobierno de Canarias se basa en intentar documentar a todos los que están ahí enterrados para dibujar parte de la historia que encierra este camposanto.
Según comentó en su día el director general de Patrimonio Histórico, Miguel Ángel Clavijo, “actualmente se ha identificado a más de 200 personas que yacen en este espacio santo, pero aún queda el proceso con otras tumbas en las que se perdieron los nombres. Aparte en este cementerio también se enterró, en 1898, a las personas que fallecieron tras el naufragio del barco de bandera francesa Flachat, en las costas de Taganana, por lo que un equipo de arqueólogos también trabaja en rescatarlos del olvido”.
Una necrópolis que desde 1964 quedó condenada al olvido
Traslarena se difuminó cuando la inauguración de la playa de Las Teresitas precipitó su cierre. El último enterramiento data del 21 de junio de 1964, el de Francisco Brito, más conocido como Paco Machuco. A partir de entonces se produjeron varios intentos por destruirlo con planes y proyectos urbanísticos, por lo que su demolición comenzó en 1976 con la idea de trasladar los restos hasta el de Santa Lastenia. Algo que la oposición vecinal logró parar con una gran movilización ciudadana que, por fin, ha dado sus frutos.