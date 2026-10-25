La Feria Tricontinental recibe la visita de José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura de Uruguay

La segunda jornada de la 8ª Feria Tricontinental de Artesanía, organizada por el Cabildo de Tenerife, ha cerrado este domingo, 25 de octubre de 2026, con la visita de más de 10.000 personas que han escogido el Recinto Ferial como punto de encuentro durante el fin de semana. Tras la gala de apertura, un espectáculo dirigido por Juan Carlos Armas que el día anterior rindió homenaje a México, la programación ha continuado con talleres, clases magistrales y actuaciones que acercan al público la artesanía, cultura e identidad de más de 200 artesanos procedentes de tres continentes: Europa, poniendo especial atención a Canarias; América Latina y África.
La Feria recibió la visita institucional del ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía. Junto a Efraín Medina, consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, el político uruguayo visitó a los artesanos de su país que se han desplazado hasta la Tricontinental —un total de siete— e hizo un recorrido por el Recinto Ferial, haciendo una parada en el llamativo altar de muertos diseñado por Santi Castro.
José Carlos Mahía celebró la oportunidad que supone esta feria, ya que “los artesanos representan con su calidad a Uruguay”. El ministro hizo referencia a “raíces compartidas” entre su país y las Islas Canarias, para concluir asegurando que la Tricontinental “genera oportunidades aquí y allá, en un mundo diverso que precisa de la creatividad de todos nosotros”.
Efraín Medina, por su parte, declaró que esta visita supone “un auténtico honor”, explicando que “es aún más especial porque, en 2026, se cumplen 300 años de la fundación de Montevideo”. El consejero insular recordó que “aquí tenemos una conexión histórica” con la capital de Uruguay, ya que en 1726 “hubo familias de Canarias que cruzando el Atlántico para participar en la fundación de esta ciudad”.
La agenda formativa y cultural de la Tricontinental
La programación comenzó a las 11:15 la mañana —el Recinto Ferial procedió a la apertura de puertas quince minutos antes dando paso a cientos de visitantes— con dos talleres formativos desarrollados de forma paralela. En el ámbito local, la tinerfeña María Carmen Almenara Ramos dirigió una sesión dedicada a la elaboración artesanal de botones para indumentaria tradicional. Al mismo tiempo, Edilson Tanigama, artesano procedente de Colombia, impartió un taller internacional sobre tejeduría en chaquira, donde los participantes aprendieron las técnicas tradicionales de pulseras de la cultura indígena Embera Chamí. Las actividades de la mañana finalizaron al ritmo musical de la actuación musical de Soneros de Cosoleacaque en el escenario central.
En el turno de darte, la sostenibilidad tuvo un papel destacado: la mexicana Amparo Rincón ofreció una concurrida master class con demostración en vivo sobre la confección y significado del rebozo tradicional de México, a las 16:15 horas. Por su parte, el artesano chileno Pedro Roberto Lizana desarrolló un taller para adultos enfocado en el reciclado de metal para la elaboración de objetos decorativos y funcionales, que comenzó a las 16:30. De forma paralela, las familias también contaron con su propio espacio creativo gracias al taller impartido por la tinerfeña Nayra Pérez Reyes, donde niños y adultos confeccionaron sonajeros de lapas como instrumentos de percusión. Todos los talleres completaron su aforo.
La segunda jornada de la Tricontinental finalizó con el espectáculo “Óscar Encinoso canta a México”. La propuesta, coordinada por Danny Martínez, tuvo lugar en el escenario principal desde las 19:30 horas y ofreció al público asistente un emotivo recorrido por el repertorio mexicano.
La Feria Tricontinental continuará su actividad durante la semana con nuevas demostraciones en vivo, talleres interactivos y desfiles de moda. De lunes a miércoles (26, 27 y 28 de octubre) el público podrá acudir en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas, mientras que a partir del jueves 29 hasta el 2 de noviembre, se podrá acceder al Recinto Ferial desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.