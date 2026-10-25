María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi 10 meses fuera del país: “Estoy aquí”

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha regresado este domingo, 25 de octubre, a Venezuela después de casi diez meses fuera del país. La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ha anunciado su retorno a través de las redes sociales con un breve mensaje: “Estoy aquí, con ustedes”.
Su vuelta se produce después de al menos siete intentos fallidos de regresar a territorio venezolano, según había denunciado su equipo. Durante los últimos meses, Machado trató de organizar su entrada por distintas rutas aéreas y marítimas, principalmente desde Panamá y a través de varias islas del Caribe.
La dirigente opositora abandonó Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, donde se celebraba la entrega del Premio Nobel de la Paz. Su salida se produjo después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar su detención.
Poco después del anuncio de la propia líder opositora, el gabinete de prensa de Vente Venezuela ha publicado en redes sociales un vídeo en el que se puede ver a Machado en una iglesia, la iglesia de Santa Rosa de Barquisimeto, según el partido.
Los fieles que estaban dentro del templo reciben a la dirigente política jaleándola y con abrazos, mientras ella se muestra visiblemente emocionada. Algunos de los asistentes han coreado su nombre y otro ha exclamado un emotivo “¡Aquí está tu gente!”.
Edmundo González anuncia que también regresará
El que fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González, ha confirmado también el retorno de la líder del partido Vente Venezuela al país.
“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!”, ha publicado en redes.
González ha adelantado que “muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”. “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, ha remachado.
Siete intentos fallidos antes de regresar a Venezuela
El retorno de María Corina Machado pone fin a una ausencia durante la que desarrolló buena parte de su actividad política desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Panamá.
Los últimos intentos frustrados de regresar se produjeron en septiembre, cuando su equipo denunció que no había podido completar tres viajes organizados desde Panamá.
Entre las alternativas estudiadas figuraban vuelos hacia Aruba y Curazao, desde donde pretendía continuar por vía marítima hasta territorio venezolano. También se frustró una salida en embarcación desde Panamá.
Según denunciaron sus colaboradores, los obstáculos impedían que Machado pudiera ejercer su actividad política directamente en Venezuela.
Sin embargo, representantes del Gobierno venezolano rechazaron esas acusaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, negó en septiembre que las autoridades estuvieran impidiendo su entrada, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, cuestionó públicamente las denuncias de la dirigente opositora.
El regreso de María Corina Machado en plena transición política
La vuelta de Machado se produce en un momento de cambios en Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y el establecimiento de un Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Desde el extranjero, la líder opositora había insistido en la necesidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales y avanzar hacia una transición democrática.
El pasado 6 de octubre reiteró su intención de volver para fortalecer la organización de sus seguidores y participar directamente en el proceso político venezolano.
Su regreso también se produce mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez mantiene conversaciones con otros sectores opositores sobre posibles reformas institucionales y la organización de futuros procesos electorales.
Machado había rechazado permanecer al margen de ese proceso y defendía la necesidad de establecer un calendario electoral.
La dirigente fue inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que finalmente respaldó a Edmundo González Urrutia. Aquellos comicios estuvieron marcados por las denuncias de fraude de la oposición y las controversias sobre los resultados oficiales.
Por el momento, no se han concretado los próximos actos públicos de Machado en Venezuela ni cómo se desarrollará su actividad política tras el regreso.
Su retorno abre una nueva etapa para la oposición venezolana, en un escenario en el que sigue sin establecerse una fecha para las próximas elecciones presidenciales.