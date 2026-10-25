Gundam, JoJo’s o X-Men: los guiños a Canarias en el anime, el manga y el cómic que probablemente no conocías

El anime y el manga japonés también han llevado a Canarias a sus historias. Desde una película de Gundam ambientada en Alegranza hasta una aventura de JoJo’s Bizarre Adventure vinculada a La Palma, el Archipiélago aparece en distintas obras de ficción. Algunas referencias reproducen lugares reales y otras se limitan a mencionarlos.
Gundam: Alegranza y Las Palmas de Gran Canaria en una película japonesa
Una de las conexiones más claras se encuentra en Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, estrenada en Japón el 3 de junio de 2022.
La película recupera una historia de la serie original de Gundam, estrenada en 1979, y traslada parte de la acción a Alegranza, el islote situado al norte de Lanzarote, integrado en el Archipiélago Chinijo.
La referencia es deliberada. Su director, Yoshikazu Yasuhiko, explicó en una entrevista con el medio japonés WEB The Television que buscaba una isla deshabitada real para desarrollar la historia. Su elección estuvo condicionada por el recorrido de las fuerzas militares dentro de la ficción, entre Jaburo y Odesa.
El argumento sigue a Amuro Ray, piloto de un robot de combate Gundam, durante una misión en una isla donde descubre a un antiguo soldado y a varios niños.
Los responsables de la película también recrearon un elemento reconocible de Alegranza: el faro de Punta Delgada. El director artístico Yuji Kaneko explicó en una entrevista publicada por Umi to Tōdai Project que el edificio real se utilizó como referencia para los escenarios de la película.
El faro de Alegranza, construido en 1865, aparece reinterpretado en la película. El equipo artístico mantuvo sus rasgos arquitectónicos y lo integró en la historia.
La conexión no termina ahí. Las Palmas de Gran Canaria también aparece representada en la película, como escala de la nave White Base antes de recibir la misión. Las imágenes de la bahía, el puerto y La Isleta despertaron interés en las redes sociales cuando comenzaron a circular en 2022.
JoJo’s Bizarre Adventure: un rescate cerca de las Islas y una historia en La Palma
El universo de JoJo’s Bizarre Adventure también tiene una conexión con Canarias. Esta aparece en Phantom Blood, la primera parte del manga creado por Hirohiko Araki.
En el capítulo 44, publicado originalmente en 1987, Erina Pendleton sobrevive a la explosión de un barco junto a una niña a la que ha rescatado. Dos días después, ambas son encontradas en aguas próximas a las Islas Canarias.
La escena corresponde al desenlace de Phantom Blood y está vinculada al episodio nueve de la adaptación animada. La enciclopedia especializada JoJo Wiki documenta tanto el capítulo original como su correspondencia con el anime.
Sin embargo, la relación con el Archipiélago llega mucho más lejos en JORGE JOESTAR, una novela derivada de este universo, escrita por Ōtarō Maijō y publicada en Japón en 2012.
En esta obra, La Palma se convierte en parte de la historia de la familia Joestar. George Joestar crece en la Isla junto a su madre, Erina, y posteriormente se convierte en piloto durante la Primera Guerra Mundial.
La sinopsis de la edición japonesa, publicada por Shueisha, confirma expresamente que el personaje fue criado en La Palma, en Canarias.
La novela incorpora además personajes relacionados con las Islas, como Penelope de la Rosa, nacida en Canarias, y desarrolla acontecimientos situados en territorio palmero.
Conviene señalar que JORGE JOESTAR es una obra literaria derivada de la franquicia, no un arco del manga original de Araki.
Tenerife también aparece en historietas japonesas
Las referencias japonesas no se limitan a grandes producciones comerciales.
En junio de 2024, la serie japonesa de historietas de cuatro viñetas Domain Island Tour dedicó una entrega a las Islas Canarias, con una explicación sobre el origen de su nombre.
Los protagonistas viajan al Archipiélago pensando que su denominación procede del pájaro canario. Sin embargo, la historieta explica la relación etimológica tradicional con la palabra latina canis, perro.
En marzo de 2025, el mismo proyecto publicó otra historieta relacionada con las momias guanches y el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife.
Son publicaciones independientes, alejadas de los grandes estudios de anime, pero representan otro ejemplo de la presencia de Canarias en el cómic japonés.
Los X-Men llegaron a Punta Brava, en el Puerto de la Cruz
Si ampliamos el recorrido al cómic occidental, encontramos una referencia especialmente concreta en el universo de X-Men.
El número 250 de X-Men: Legacy, publicado en Estados Unidos en 2011, sitúa parte de su argumento en Punta Brava, en el Puerto de la Cruz.
La primera secuencia identifica expresamente el barrio tinerfeño y muestra a varios mutantes investigando una amenaza. Entre los personajes involucrados aparecen Gambito, el profesor Xavier, Pícara y Legión.
La ubicación no es una interpretación de los lectores. Está identificada en el propio cómic y recogida en la documentación especializada de Marvel.
Los dibujos también incorporan el Teide y elementos reconocibles del paisaje del norte de Tenerife, aunque la representación de Punta Brava no reproduce fielmente su trazado urbano.
Tintín, Mortadelo y Filemón también viajaron por Canarias
Mucho antes de estas producciones, Canarias ya había aparecido en las aventuras de Tintín.
La edición original de Tintín en el Congo, de 1931, incluía una referencia al Archipiélago durante el viaje marítimo del protagonista hacia África.
La aparición fue documentada por Julio Santamaría en el artículo Canarias en las viñetas. Una mirada desde fuera de las islas, publicado en el proyecto educativo Tebeos con Clase del Gobierno de Canarias.
El investigador explica que la referencia desapareció cuando Hergé reelaboró la obra para la edición en color de 1946.
El mismo trabajo recoge otra aparición de Tenerife en Mortadelo y Filemón. Misión por España, de Francisco Ibáñez, publicado en 2021. Una de sus viñetas presenta la silueta del Teide vista desde el mar.
También menciona el cómic El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza, de 2019, que incluye el paso del naturalista por La Graciosa y Tenerife, así como su ascensión al Teide.
One Piece: la conexión canaria fuera del manga original
Hay una última conexión que pertenece a otra categoría: la de los intérpretes de las adaptaciones audiovisuales.
El actor tinerfeño Taz Skylar interpreta a Sanji en la adaptación de acción real de One Piece, producida por Netflix a partir del manga de Eiichiro Oda.
Además, Skylar se dobla a sí mismo en castellano, conservando su acento canario, una particularidad que despertó numerosas reacciones entre los seguidores de la serie cuando se estrenó en 2023.
Su participación, recogida por DIARIO DE AVISOS, demuestra la presencia de talento canario en una adaptación internacional del manga japonés. No supone, sin embargo, que Tenerife aparezca como localización en la historia original.
Así, Canarias mantiene distintas conexiones con la ficción ilustrada y la animación: desde lugares reales empleados como escenarios hasta referencias geográficas, novelas derivadas e intérpretes del Archipiélago.