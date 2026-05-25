La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: el calor se recrudece este lunes

Tenerife registrará este lunes un ascenso en las temperaturas máximas, que podrían alcanzar de forma local los 34 grados en la vertiente sur de la Isla. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por cielos poco nubosos, intervalos en las costas del norte y la presencia de calima ligera en las medianías y zonas altas.
El viento soplará de forma floja con componente norte, aunque ganará intensidad en los extremos noreste y noroeste, y rotará a componente sur en las cumbres. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 31 de máxima.
Esta tendencia al alza se repetirá en el resto de la provincia occidental. En La Gomera, el incremento de los valores máximos dejará abierta la posibilidad de tocar también los 34 grados en la vertiente sur, con vientos del noreste y calima ligera en zonas altas.
Por su parte, El Hierro espera registrar los 30 grados en sus medianías orientadas al sur y al este, mientras que en La Palma se prevé alcanzar ese mismo registro en el municipio de El Paso y en otras medianías del oeste, bajo la influencia del polvo en suspensión y vientos de componente sur en las cumbres.
En la provincia oriental, las previsiones de la Aemet señalan que los termómetros superarán los 34 grados en las medianías y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria, sin descartar que se alcance esa misma marca en puntos del norte.
En Lanzarote y Fuerteventura el repunte térmico será más acusado en el este y en el interior, zonas donde se rebasarán los 34 grados y no se descarta que los termómetros marquen los 37 grados de forma local. Ambas islas mantendrán cielos poco nubosos con intervalos en el oeste y presencia de calima.
En las aguas de la comunidad autónoma se esperan vientos del norte o noreste con una fuerza de entre 3 y 5, lo que originará condiciones de marejadilla o maregada, acompañado de mar de fondo de componente norte o noroeste con olas de uno a dos metros de altura.