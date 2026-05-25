El Gobierno de Canarias ha acordado solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto que modificará la regulación actual del teletrabajo en la administración pública autonómica. La propuesta parte de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Nieves Lady Barreto.
La modificación afectará al actual Decreto 74/2023 y tiene como objetivo actualizar el funcionamiento del teletrabajo tras los dos primeros años de aplicación de esta modalidad en la Administración autonómica.
Según ha informado el Ejecutivo regional, la reforma busca facilitar la implantación del trabajo en remoto, mejorar su eficacia y avanzar en la dirección por objetivos dentro de los servicios públicos.
Qué cambia en el teletrabajo de la administración pública
El nuevo proyecto de decreto incorpora varias modificaciones derivadas de la experiencia acumulada desde 2023 y de los informes de evaluación elaborados por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos.
Además, adapta la normativa a la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entre los principales cambios, se establece que las relaciones de puestos de trabajo deberán indicar si cada plaza puede desempeñarse o no mediante teletrabajo.
También cambia el sentido del silencio administrativo en las solicitudes de autorización. El texto fija que, si transcurren tres meses sin resolución expresa, la petición se entenderá desestimada.
Los nuevos requisitos para solicitar teletrabajo en Canarias
La propuesta recoge que la persona responsable de cada unidad elaborará un plan personal de trabajo para quienes reciban un informe favorable.
Asimismo, se exigirán conocimientos teóricos y prácticos suficientes en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones corporativas necesarias para el desempeño diario del puesto.
Entre las condiciones incluidas en el borrador también figura disponer de un espacio adecuado para teletrabajar, con conexión a internet y adaptado a las medidas de prevención de riesgos laborales.
El empleado deberá contar, además, con aplicaciones corporativas autorizadas para telefonía y conectividad o disponer de teléfono móvil corporativo publicado en la intranet del Gobierno de Canarias.
Tiempo mínimo trabajado antes de pedir teletrabajo
El proyecto de decreto contempla también requisitos relacionados con la antigüedad en la Administración autonómica.
En concreto, será necesario haber prestado servicios de forma ininterrumpida durante al menos un año en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Además, el trabajador deberá haber ocupado el mismo puesto —o uno con funciones equivalentes y mismas herramientas— durante un mínimo de tres meses consecutivos antes de presentar la solicitud de teletrabajo.