Ya puedes pedir las ayudas para reformar viviendas en La Laguna: estos son los requisitos y la fecha límite

El Ayuntamiento de La Laguna ha procedido a la apertura oficial del plazo para la solicitud de las subvenciones municipales destinadas a la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial.
Esta línea de apoyo económico busca facilitar de forma directa las tareas de mantenimiento, conservación y habitabilidad de las viviendas y edificaciones distribuidas a lo largo del término municipal.
La convocatoria, que ha sido publicada formalmente en el Boletín Oficial de la Provincia, se encuentra respaldada por una dotación presupuestaria que asciende a los 175.000 euros.
Las personas interesadas en acogerse a estos fondos públicos dispondrán hasta el próximo 19 de junio para formalizar la entrega de la documentación requerida.
Apoyo para la conservación activa
El concejal de Patrimonio Cultural y Ordenación del Territorio de la corporación local, Adolfo Cordobés, ha señalado que esta convocatoria se consolida como una herramienta esencial para el tejido residencial.
Según explica el edil, la medida permite acompañar a las familias en el mantenimiento de unos inmuebles que, dadas sus singularidades arquitectónicas e históricas, exigen intervenciones y cuidados específicos de un coste superior al de una construcción convencional.
La administración local recuerda que el municipio posee un volumen excepcional de bienes protegidos, localizados tanto en el espacio de la ciudad histórica declarado Patrimonio Mundial como en los diferentes pueblos y barrios perimetrales. En este sentido, la continuidad residencial y la preservación del entorno arquitectónico dependen de este tipo de aportaciones económicas.
“La Laguna es un municipio con una riqueza patrimonial extraordinaria, con más de 600 inmuebles catalogados originalmente en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y, aproximadamente, 280 protegidos fuera del casco“, detalla Adolfo Cordobés.
El responsable del área añade además que la corporación se encuentra inmersa en la tramitación de diversas modificaciones de planeamiento para ampliar los catálogos vigentes. La previsión técnica contempla la adición de más de 75 nuevas edificaciones en el entorno del casco histórico, así como la incorporación de un mínimo de 580 inmuebles catalogados en el resto del territorio municipal.
Cordobés subraya que este incremento en los niveles de protección jurídica debe complementarse de forma paralela con líneas de ayuda que asistan a los propietarios en la conservación de las estructuras.
Actuaciones subvencionables y cuantías del plan
El marco normativo de las ayudas estipula que los fondos irán destinados a sufragar obras de restauración tanto en inmuebles englobados en el Conjunto Histórico Patrimonio Mundial como en aquellos recogidos en el Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación (PGO).
De este modo, se financiarán partidas vinculadas a la intervención en fachadas, el arreglo de cubiertas, la mejora de las condiciones de accesibilidad y la renovación completa de redes de fontanería, electricidad y saneamiento.
Los requisitos fijados exigen que los proyectos se adecúen estrictamente a las directrices urbanísticas vigentes. Asimismo, se contemplan como gastos subvencionables los importes de los honorarios de los equipos técnicos y los costes derivados de la confección de levantamientos arquitectónicos oficiales en los casos en que la normativa lo demande.
Solicitud y concurrencia
El acceso al procedimiento requiere que las obras cuenten de manera obligatoria con una solicitud de licencia de obras interpuesta ante la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este trámite sectorial debe haberse efectuado entre el 1 de enero del año en curso y la fecha de cierre de la convocatoria.
La documentación administrativa y el modelo normalizado deberán registrarse en las dependencias físicas del Ayuntamiento, en los registros habilitados o mediante la sede electrónica de la institución.
El régimen general de adjudicación se resolverá mediante el formato de concurrencia competitiva, concediéndose una única subvención por cada solicitante.
Estas partidas presupuestarias se integran dentro del Plan Estratégico de Subvenciones municipal. La cuantía económica asignada ha experimentado una adecuación técnica con base en las experiencias de ejercicios anteriores, donde el volumen de solicitudes no absorbió la totalidad de los fondos disponibles.
Como referencia institucional, en el periodo previo las ayudas validadas sumaron un total de 112.430,56 euros destinados a un conjunto de 24 beneficiarios, marcando el registro más elevado de la serie plurianual hasta la fecha.
De manera complementaria, el consistorio ejecuta planes paralelos de carácter estructural, destacando la redacción del Plan de Gestión de la Ciudad Histórica, la actualización del PEP y la tramitación de modificaciones urbanísticas en el actual PGO para descentralizar y agilizar la catalogación de bienes singulares de valor histórico sin riesgo de demolición durante este intervalo administrativo.