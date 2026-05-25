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Desalojan parte del edificio de Usos Múltiples III por una plaga de cochinilla

Semanas atrás, según el testimonio de varios trabajadores, se llevaron a cabo trabajos por la presencia de numerosas hormigas
Desalojan parte del edificio de Usos Múltiples III por una plaga de chinches
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La presencia de una plaga de cochinilla ha provocado que el edificio de Usos Múltiples III, en Santa Cruz de Tenerife, haya tenido que ser desalojado en varias de sus plantas, pasando a teletrabajo los empleados de la misma.

Afecta a la planta número dos, que ha sido perimetrada -cerrada-, después de que semanas atrás, según el testimonio de varios trabajadores, en determinadas plantas existiera un problema de hormigas, que fueron tratadas por una empresa de desinsectación.

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En el edificio de Usos Múltiples III se encuentran, sobre todo, las oficinas de la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, aunque también tienen espacio otras consejerías del Ejectuvo regional, como Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia o Seguridad.

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