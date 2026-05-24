Chloë Grace Moretz y Walton Goggins ruedan en Tenerife una película de acción

Los actores estadounidenses Chloë Grace Moretz y Walton Goggins ruedan este domingo en Santa Cruz de Tenerife varias escenas de Mister, la nueva película de acción dirigida por Wade Eastwood.
La grabación se desarrolla en la avenida Manuel Hermoso Rojas y en la calle Alcalde José Emilio García Gómez, en la capital tinerfeña, donde se han establecido restricciones de tráfico con motivo del operativo cinematográfico.
Según se ha informado, los accesos a ambas vías permanecerán cerrados a la circulación hasta las 21.00 horas de este domingo debido al rodaje, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas para evitar retenciones en la zona.
Tenerife vuelve a atraer grandes producciones internacionales
La presencia de Moretz y Goggins vuelve a situar a Tenerife como escenario de producciones audiovisuales internacionales. La Isla se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de rodajes gracias a sus incentivos fiscales, su diversidad paisajística y las facilidades logísticas para la industria cinematográfica.
Mister supone además el debut como director de Wade Eastwood, conocido por su trabajo como doble de acción y coordinador de especialistas en numerosas superproducciones de Hollywood.