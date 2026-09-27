El Templo Masónico, gran novedad de Plenilunio Santa Cruz: habrá sesiones gratuitas de misterio

La oferta cultural será uno de los grandes ejes de la decimoctava edición de Plenilunio Santa Cruz, en la que se desarrollarán actividades en distintos museos y espacios patrimoniales de la capital, con propuestas pensadas para acercar la historia y el arte de la ciudad a todos los públicos. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “es una buena ocasión para detenernos y descubrir la historia que hay detrás de las fachadas de los museos y espacios culturales por los que pasamos todos los días, dándonos la oportunidad de mirar Santa Cruz de otra manera”.
En este sentido, Bermúdez señaló que “queremos que la cultura no sea algo que simplemente se contemple, sino algo que se viva” y añadió que “de ahí que la programación de esta edición de Plenilunio combina patrimonio, actividades participativas, música, talleres y propuestas para las familias, de manera que cada persona pueda encontrar su propia forma de disfrutar y redescubrir la ciudad”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que “esta edición de Plenilunio nos permitirá reivindicar que Santa Cruz tiene una enorme riqueza cultural también fuera de sus espacios habituales” y añadió que “hay propuestas para quien disfruta de los museos, para quien quiere conocer nuestro patrimonio, para las familias y también para quienes prefieren aprender haciendo, participando o descubriendo historias de forma interactiva”.
En este sentido, Pérez informó de que “entre las novedades de esta edición destaca la incorporación del Templo Masónico a la programación, espacio que acogerá la actividad participativa ‘Misterio en el Templo’, una propuesta que invitará al público a convertirse en protagonista de una investigación de 90 minutos en la que deberá descubrir y resolver un misterio inspirado en la historia de este emblemático edificio” y añadió que “la actividad se celebrará el viernes 2 de octubre, a las 18:00 y a las 20:00 horas, así como el sábado, con una sesión a las 21:30 horas”.
“Estas sesiones participativas serán gratuitas, y están planteadas para 40 personas en cada una de ellas, cuyas entradas se retirarán una hora antes del comienzo de cada actividad, en la puerta del mismo Templo Masónico” indicó Pérez, quien añadió que “el Templo Masónico es una auténtica joya arquitectónica y patrimonial de nuestra ciudad, un edificio único en España que ahora, tras su cuidadosa rehabilitación, abre sus puertas para que vecinos y visitantes puedan descubrir su fascinante historia, por lo que les invito a sumarse a estas actividades participativas y a vivir en primera persona esta experiencia inolvidable que une cultura, misterio y patrimonio en el corazón de Santa Cruz”.
Programación sábado 3 de octubre
La programación cultural del sábado 3 de octubre ofrecerá, además, una amplia variedad de propuestas. El Palacio de Capitanía General del Mando de Canarias celebrará una jornada de puertas abiertas de 11:00 a 20:00 horas y que se complementará con una actuación de la Unidad de Música del Mando de Canarias, a las 12:30 horas, en la plaza Weyler.
Por su parte, el Cementerio de San Rafael y San Roque acogerá las visitas guiadas teatralizadas ‘Doblones para la eternidad’, previstas a las 12:30, 17:00 y 19:00 horas, una propuesta que permitirá aproximarse a la historia del recinto desde una perspectiva diferente. Esta actividad será de carácter gratuito previa inscripción y cuyo cupo máximo será de 120 personas por sesión. Las personas interesadas en participar en estas visitas guiadas teatralizadas deberán cursar su inscripción a través del enlace que se ubicará en el programa de Plenilunio en la página web www.pleniluniosantacruz.com.
Otro de los espacios destacados será el Museo Histórico Militar de Almeyda, que abrirá sus puertas el sábado a las 11:00 horas con un izado de bandera acompañado por la Banda de Guerra. Este enclave acogerá una amplia programación hasta las 22:00 horas, y entre las que sobresalen un taller de LEGO a las 11:30 horas, una exhibición de esgrima clásica a las 13:00 horas, un taller de escritura con pluma a las 17:00 horas y la actuación de la Banda municipal de Música a las 19:00 horas. También contará con una muestra de Unidades Especiales, recreaciones históricas, visitas guiadas y talleres de modelismo estático y de juegos.
El Museo de Bellas Artes mantendrá un horario extraordinario de apertura hasta las 20:00 horas y ofrecerá a las 12:00 horas una visita guiada a la exposición ‘Huella, 40 años de escultura de Medín Martín’, mientras que el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) albergará talleres de bordado contemporáneo, de 16:00 a 19:00 horas, y talleres de piñatas, de 11:30 a las 12:30 horas, además de visitas guiadas a la exposición ‘Concomitancias’, a las 10:30, a las 11:30, a las 17:00 y a las 18:00 horas.
Programación domingo 4 de octubre
La programación cultural continuará el domingo 4 de octubre con nuevas propuestas en distintos puntos de la ciudad. Así, el Cementerio de San Rafael y San Roque ofrecerá nuevas sesiones de ‘Doblones para la Eternidad’, a las 12:30 y a las 17:00 horas, mientras que el Museo Histórico Militar de Canarias (Fuerte de Almeyda) acogerá entre las 10:00 y las 14:00 horas un encuentro de vehículos clásicos militares.
El Museo de Bellas Artes permanecerá abierto de 10:00 a 20:00 horas y en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) se celebrarán visitas guiadas a la exposición ‘Concomitancias’, a las 10:30 y a las 11:30 horas, así como dos sesiones de los talleres de automaquillaje de catrinas, a las 11:00 y a las 12:30 horas.
Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur (Islas Canarias), Canarias Latitud de Vida y Gobierno de Canarias. Asimismo, el evento cuenta con el patrocinio de Fred Olsen para la actividad de la tirolina y rocódromo, y del Cabildo y Comercio de Tenerife para la exposición animada de dragones que tiene lugar en la explanada del Cabildo de Tenerife, y se cuenta con la colaboración de la asociación comercial Zona Centro y FAUCA.
Las personas interesadas en ampliar información de la programación de Plenilunio pueden acceder a la página web www.plenilunio santa cruz.com, donde también se encuentran las ofertas disponibles de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, así como las ofertas y descuentos de parkings. Plenilunio Santa Cruz recomienda la utilización del transporte público o bicicleta, la ubicación de residuos en los contenedores habilitados, uso de vaso único y promueve el uso de envases de cartón.